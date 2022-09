Presidente Petro niega haber dejado ‘plantado’ a Biden en viaje a New York

El presidente Gustavo Petro, ya explicó por qué no se dio el encuentro este miércoles 22 de septiembre con el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

“No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele así. No hay ninguna agenda concertada. Entonces no pasó nada”.

La reunión se iba a dar en una recepción ofrecida por Biden en la ciudad de Nueva York, con ocasión a la Asamblea General de la ONU. Y según la agenda de la Casa de Nariño, la cena se iba a dar a las 7:00pm. Sin embargo, constataron que Petro llegó una hora tarde.

Te puede interesar: “Mi país no les interesa, sino para arrojarle veneno a la selva”: vainazo de Petro a la ONU

La razón habría sido porque su encuentro con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, se extendió hasta las 6:40pm, por lo que aunque estuviera a 15 minutos de distancia, desde Presidencia indicaron que había mucho tráfico y al jefe de estado le tocó irse caminando hasta su caravana. Lo que le habría tomado media hora.

Sobre este encuentro había expectativa, puesto que sería la primera vez en que los dos presidentes se verían cara a cara, luego de que Biden, horas después de conocer los resultados electorales del 7 de agosto, se comunicará con él para felicitarlo por su triunfo.