Caso Aída Victoria Merlano: Fiscalía dice que tiene argumentos para formularle otro delito

Aída Victoria Merlano ahora se prepara para enfrentar otro proceso luego de ser condenada por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores en la comisión de ilícitos, durante la fuga de su madre, la exsenadora Aída Merlano.

Pese a que ya tiene una pena de 7 años y seis meses de prisión domiciliaria, ella sigue en libertad hasta que la condena quede en firme, por lo que su proceso pasaría a segunda instancia. Ahora, la joven Merlano se presentará este jueves a la nueva audiencia, esta vez por un caso de presunto enriquecimiento ilícito.

Hacia las 11:00 am del lunes 19 de septiembre habría comenzado su audiencia de imputación de cargos en este nuevo proceso. Sin embargo, Merlano no se presentó a la audiencia, aunque sí envió un abogado que había trabajado con ella en el pasado.

También le puede interesar: Estos son los delitos por los que fue condenada Aida Victoria Merlano

Inasistencia de Aída Merlano

El abogado argumentó que la inasistencia de Aída Victoria Merlano se debería a que le avisaron sobre su imputación en este proceso el pasado viernes 16 de septiembre, con solo un día hábil de plazo para que ella se pudiese preparar. “No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas, sin embargo aún no me he reunido con la señorita Aída Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil”, declaró el abogado Harold José Vega en medio de la audiencia.

Por esto, el juez dictaminó que la audiencia se aplazará para el jueves 22 de septiembre a las 2:30 de la tarde, cuando ya se ha cumplido el plazo de la recurso en el que trabaja la influenciadora.

En cuanto a este hecho, la Fiscalía recordó que Merlano está citada la audiencia y la Fiscalía realizará la imputación en la cual expondrá sus argumentos para formular cargos contra la investigada.

“La Fiscalía tiene pruebas contundentes que ameritan una imputación a la señorita Aida Merlano”, dijo a RCN Mundo el director especializado de la Fiscalía contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda.