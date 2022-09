La razón de Aída Victoria Merlano para reprogramar audiencia de otro proceso judicial

La influenciadora e hija de la excongresista Aída Merlano, Aída Victoria Merlano, fue recientemente condenada por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores en la comisión de ilícitos. La mujer fue condenada a 7 años y seis meses de prisión domiciliaria, pero aguardará en libertad hasta que la condena quede en firme, por lo que su proceso pasaría a segunda instancia. Ahora, se conoció que Merlano no se presentó a la audiencia de imputación de su segundo caso.

Hacia las 11:00 am de este lunes 19 de septiembre habría comenzado su audiencia de imputación de cargos en contra de la influenciadora por cuenta del otro proceso en el que está involucrada, acusada del delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Merlano no se presentó a la audiencia, aunque sí envió un abogado que había trabajado con ella en el pasado.

El abogado argumentó que la inasistencia de Aída Victoria Merlano se debería a que le avisaron sobre su imputación en este proceso el pasado viernes 16 de septiembre, con solo un día hábil de plazo para que ella se pudiese preparar. “No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas, sin embargo aún no me he reunido con la señorita Aída Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil”, declaró el abogado Harold José Vega en medio de la audiencia.

De igual forma, el abogado expresó que Aída Victoria se estaría concentrando en el recurso de apelación para el proceso del otro caso en el que fue condenada por los delitos ya mencionados, el cual ha copado sus esfuerzos en los últimos días, por lo cual reiteró en su solicitud de aplazamiento de la audiencia de imputación. “Solicita que se reprograme una vez cumplido ese término, que tiene todo el interés en colaborar con la justicia y si es posible que se aplace para el 21 de septiembre, una vez se haya sustentado el recurso de apelación, que la absorbe. No tiene abogado de confianza en esta diligencia, pero ella se compromete a dar los datos en el transcurso del día”, adicionó el abogado Vega en el espacio.

Por su parte, el juez del caso preguntó al fiscal del caso y al Ministerio Público sobre su opinión sobre la solicitud de la procesada. Por su parte, el fiscal declaró que haya asistido el abogado “es una muestra de que la señorita tiene toda la actitud para comparecer en esta diligencia. (...) Eso sí, solicita que la audiencia se pudiese reprogramar de una forma bastante rápida. Esta es la tercera o cuarta citación que se le hace a la señorita Merlano”.

Por esto, el juez entonces dictaminó que la audiencia se aplazará para el próximo jueves 22 de septiembre a las 2:30 de la tarde, cuando ya se ha cumplido el plazo de la recurso en el que trabaja la influenciadora.