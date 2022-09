Expoartesano, el reencuentro con las tradiciones regresó presencial a Medellín

Expoartesano La Memoria es considerada la segunda vitrina comercial más importante para los artesanos del país. Un evento organizado por Artesanías de Colombia y Plaza Mayor Medellín, en el que participan más de 300 expositores que llegan a la capital antioqueña desde distintas regiones del país, para exhibir y ofrecer lo mejor de su trabajo manual, en una amplia gama de productos entre los que hay para el hogar, como accesorios de moda, de indumentaria y todo tipo de joyería.

“Esta edición de Expoartesano La Memoria es un encuentro para celebrar los saberes, la creatividad, el talento, la cultura y la tradición. Queremos rendir un festivo homenaje a este sector resiliente y valioso que nos habla de la variedad de simbologías, territorios y materias primas que constituyen a Colombia y la hacen única. Después de unos años duros de pandemia, y tras avanzar en la reactivación económica llegó la hora de volver por los artesanos de país”, dijo Manuela Montoya, subgerente de Promoción y Oportunidades Comerciales de Artesanías de Colombia.

Por su parte, Víctor Hugo Zapata, gerente general de Plaza Mayor, aseguró que “luego de dos años muy complejos para los artesanos del país, se vive una versión que celebra de manera presencial las técnicas ancestrales que visten de color, vida, encanto y emoción nuestros recintos. Para el Corazón de Medellín es muy satisfactorio tener las puertas abiertas de una feria que nos permite seguir dinamizando el desarrollo económico de nuestra ciudad y región”.

Una de las novedades de esta versión es que se están promoviendo criterios de sostenibilidad mediante el fomento del uso de materias primas naturales y renovables, además de incentivar entre los artesanos el diseño y la implementación de procesos de transformación que disminuyan el impacto ambiental.

Expandir Reproducción automática 1 de 11 Expoartesano Medellín 2022 (Juan Augusto Cardona / Publimetro.)

Representación local en Expoartesano

Juan Manuel Betancourt es el creador de Moda Madera, una marca que elabora bolsos de madera, originaria de Medellín y que nació desde hace tres años en medio de uno de los momentos más difíciles por los que atravesaba en su vida, pero que logró convertir en su mayor oportunidad.

“Esta fue una oportunidad que nació de la crisis por el desempleo que estaba atravesando, además; al ser discapacitado me tocaba más difícil, por lo que fue un momento en el que tuve que pensar en qué podía hacer, así fue cómo surgió la idea de crear Moda Madera”, relató don Juan.

Desde entonces, cuenta que se ha inspirado en las mujeres que ve a diario en la calle, caminando con sus accesorios, con sus prendas de vestir y de inmediato se va para el taller para crear un nuevo bolso de madera.

Expoartesano 2022 (Juan Augusto Cardona / Publimetro.)

“Cuando veo a una dama me baso en los colores y en las formas de los bolsos que usan. De una me voy para el taller para tratar de idear algo nuevo con lo que vi. Además, son ellas mismas las que me dicen qué debo dejar o quitar de cada diseño, los tipos de cargaderas que prefieren y demás. Ellas son las que me permiten aprender qué es lo que quieren y así poderlo hacer en mis productos”, dijo el artesano.

Esta es la segunda versión de Expoartesano en la que participa don Juan y asegura que ha tenido muy buena aceptación, además del apoyo de la administración local, lo que le ha permitido fortalecer su emprendimiento que es 100% artesanal y sostenible.

