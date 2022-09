El terror que vivió una joven víctima del paseo millonario por tomar un taxi en la calle

El pasado miércoles 31 de agosto, Laura Sofía Rincón, de 21 años, vivió la peor experiencia de su vida. Cuando salió de un establecimiento comercial en el que había estado compartiendo con sus amigos en la zona T, en el norte de Bogotá; y necesitaba un taxi para volver a su casa. La joven fue víctima del paseo millonario al decidir tomar un taxi en la calle al no tener respuesta de ninguna plataforma.

La joven intentó por varios minutos que alguna de las plataformas que tenía instalada en su celular le confirmara un servicio, pero eso no pasó. De tal manera, que al no conseguir transporte a través de las aplicaciones decidió tomar un taxi en la calle. Lo que nunca se imaginó era que sería víctima de un paseo millonario.

La decisión de tomar un taxi en la calle

“En ese momento dije: ‘voy a tomar un taxi en la calle’. Aunque nunca cojo taxi”, relató la joven a Noticias Caracol.

Sin embargo, no notó que el taxi estaba siendo seguido por otros hombres que actuarían en el momento de llegar hasta su casa.

“Cuando llegamos a mi casa y me iba a bajar, me dijo ‘son 7.000 pesos’, voy a mirar mi billetera y se suben dos hombres. Me agarran muy duro y me empiezan a decir un montón de groserías. Suben por toda la zona G y empiezan a golpearme, a darme puños”, narró a Noticias Caracol.

Según la joven, la dejaron abandonada en una zona alta de los cerros, “corrí todo lo que pude porque me dejaron en un punto que no es nada agradable ni seguro, y a raíz de este suceso me tuve que mudar de casa”.

Con el paso de los días todavía tiene secuelas de los golpes que recibió y dice que ahora más que denunciar lo que quiere es prevenir.

“Más que denunciar lo que quiero es prevenir a otras mujeres, porque soy estudiante, soy mujer, vivo sola, y yo digo cuántas mujeres no han pasado por esto y les da miedo”.