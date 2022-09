Rodolfo Hernández llamó “borracho” al alcalde de Bucaramanga

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández volvió a estar en el centro de la polémica por llamar “borracho” al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. A través de Twitter, el también senador se pronunció por varias decisiones que ha tomado la administración de la ciudad que se oponen a lo que él hizo cuando la dirigió.

Manifestó en su cuenta que la Alcaldía convirtió la Feria de Bucaramanga en “puros actos de alcoholismo”. Esto, por un accidente que se registró y en el que uno de los involucrados estaba bajo los efectos del alcohol.

Luego se supo que un contratista del Instituto de Cultura fue el protagonista de este accidente de tránsito donde una mujer y una niña resultaron heridas.

Lo curioso es que Hernández apoyó a Cárdenas en la campaña a la Alcaldía, pero tiempo después empezó a criticarle las decisiones que ha tomado y el estado en el que se encuentra la ciudad.

“Mientras yo logré convertir la Feria de Bucaramanga en un acto cultural, el borracho de Juan Carlos Cárdenas y todos los funcionarios de su alcaldía lo que están haciendo es destruyéndola, convirtiéndola en puros actos de alcoholismo que terminaron en violencia”, escribió.

Rodolfo Hernández tiene poco tiempo para renunciar a la curul

En octubre se vencerá el plazo para que el excandidato presidencial renuncie a su curul y pueda aspirar a la Gobernación de Santander. En varias oportunidades Rodolfo Hernández ha hablado de la intención de aspirar a esta Gobernación.

“Sí, lo estoy pensando porque yo no me siento a gusto en el Congreso, no soy parlamentario. No tengo esa virtud, no tengo esa paciencia”. dijo en un momento.