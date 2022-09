¿Es empleado? Debe conocer estos cambios que se vienen en la reforma laboral

En la Conferencia Nacional del Trabajo que tuvo lugar en Bogotá, las centrales obreras hicieron entrega a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, un texto con las propuestas para la reforma laboral que incluye políticas del trabajo decente y digno, equidad laboral para la reducción de la brecha de género y mejora en condiciones laborales, entre otras.

Las propuestas de los sindicalistas, según explicaron, podrían hacerse realidad mediante decretos y resoluciones del Ministerio del Trabajo, otras por medio del Plan Nacional de Desarrollo y otras, más complejas, necesitarían de la aprobación en el Congreso.

En todo caso, todas las ideas están enfocadas a que los trabajadores colombianos tengan un empleo digno.

Puntos de la reforma laboral

Uno de los temas más importantes la política de equidad laboral y salarial que busca “avanzar en la eliminación de los obstáculos que las mujeres tienen para insertarse en trabajos formales, erradicar todas las formas de violencia, acoso y discriminación en el trabajo, medidas efectivas con enfoque de derechos y de género para lograr la corresponsabilidad familiar”, según explicó El Espectador. En este punto, la idea será crear un registro de salarios para controlar la brecha salarial.

También indicaron que , en particular, les preocupan: “la jornada diurna, los recargos por dominicales y festivos, la deslaboralización del contrato de aprendizaje″. Lo que buscan es volver a la jornada nocturna desde las 6 p.m. y no desde las 9 p.m. y que los pagos de festivos y dominicales sea del 100 % y no del 75 % del valor de un día de trabajo normal.

Para esto, la propuesta es reformar el Código Sustantivo del Trabajo para mejorar la estabilidad laboral y derogar parcialmente la Ley 789 de 2002.