Procesado por asesinato de un periodista colombiano se quitó la vida en plena audiencia

Fernando Bermúdez Foto: archivo particular

En la tarde de este jueves se vivió un hecho sin precedentes en plena audiencia virtual contra el escritor Fernando Bermúdez, a quien se le acusa del asesinato del periodista Nelson Carvajal en abril de 1998, cuando el procesado se quitó la vida de un disparo.

Este crimen fue declarado en 2019 de lesa humanidad y Bermúdez era uno de los involucrados en el hecho.

La diligencia estaba programada para las 3 de la tarde de este viernes 2 de septiembre y a pocos minutos de haber iniciado la audiencia virtual, el hombre accionó un arma y acabó con su vida en su vivienda, ubicada cerca de la ciudad de Armenia.

El abogado Mario Iguarán, exfiscal de la Nación, era el defensor de Bermúdez y aseguró que nunca en su vida había tenido que presenciar un hecho parecido, al tiempo que lamentó la muerte del hombre.

Los suicidios se pueden prevenir

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.