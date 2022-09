“Estamos cerca de que alcaldesa diga que si no quiere que lo atraquen, no salga”: Zuleta

La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro tuvieron un consejo de seguridad en la ciudad de Bogotá, al interior del Palacio de Liévano, a donde el mandatario máximo llegó alrededor de las 7:00 de la noche de este miércoles 31 de agosto. Luego de tres horas de reunión brindaron un balance de lo acordado y la ciudadanía ha hecho diferentes comentarios en redes sociales sobre los señalamientos ofrecidos.

En el caso de las críticas, el periodista Felipe Zuleta Lleras se unió en redes sociales para decir que a la alcaldesa, como en otros casos, está cerca de decir que si la ciudadanía no quiere que la atraquen, que o salga a la calle. “Estamos cerca de que la alcaldesa @ClaudiaLopez diga: si no quiere que lo atraquen, no salga a la calle”, fueron sus palabras en su cuenta de Twitter.

Y es que recordemos que su comparación se da tras varias afirmaciones criticadas por la ciudadanía, como es el caso con los vehículos particulares, cuando se refirió a las quejas de la ciudadanía por el pico y placa todo el día, pues muchos alegan estar pagando mucho por el impuesto del carro, para no poder sacarlo todos los días. “Los invito a que vendan el carro, a que usen transporte público o la bici”, fueron las afirmaciones de la alcaldesa en Noticias Caracol.

Sus declaraciones fueron duramente criticadas y ahora los internautas aprovechan cada una de las ocasiones que presta la alcaldesa para criticar su administración, acusándola de siempre culpar a la ciudadanía o a terceros de las problemáticas de la capital. De hecho, en las últimas semanas la alcaldesa también fue criticada por declarar que debemos llegar al punto de que a las personas de la capital les dé pena transitar en un vehículo solos.

Conclusiones del Consejo de Seguridad en Bogotá

Al termino de la reunión que duró alrededor de tres horas y media, la alcaldesa de Bogotá realizó siete requerimientos al presidente, Gustavo Petro, quien señaló que el primer mandatario ejecutará unas de manera inmediata, mientras que otras las evaluará.

1. Aumentar las capacidades de investigación criminal para la DIJIN, SIJIN, POLFA y todas las ramas de inteligencia que tienen como objetivo combatir la criminalidad. Además de cumplir con el aumento del pie de fuerza que se había pactado con 1.500 policías en 2022 y 1.500 al cierre de 2023.

2. Redefinir las metas de operación y eficacia de la Policía: menor homicidio, mayor desarme, mayor desarticulación y judicialización de bandas, menor denuncia de abuso y mayor confianza.

3. Liderar el plan Desarme por la Vida.

4. Dar mensaje de urgencia al proyecto de justicia restaurativa y al de competencias carcelarias. “No queremos cárceles

5. Apoyar la labor de la Fiscalía con la asignación de más fiscales especializados e inversión en tecnología para la investigación.

6. Cofinanciación para los proyectos sociales de alto impacto, como renta básica para mujeres, ‘Parceros’, ‘Jóvenes a la U’’, mejoramiento de vivienda y de barrios y el el sistema distrital de cuidado.

7. Informar sobre los avances de la estrategia de paz total.