Daniel Quintero reveló quién sería su posible sucesor y desata una fuerte polémica

En las últimas horas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo una denuncia pública y en medio del texto reveló el nombre de quien sería su sucesor. El mandatario escribió a través de su cuenta de Twitter que Juan Carlos Upegui, quien fue exfuncionario de la Alcaldía y que es primo de la primera dama y gestora social, Diana Osorio; es víctima de amenazas de muerte y que sería candidato para ser su sucesor.

Este miércoles, 31 de agosto, Upegui escribió un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que: “El día de hoy varias cuentas han estado promoviendo que atenten contra mi vida y me ‘metan mano’. Hago la alerta pública y responsabilizo al Centro Democrático y sus líderes de cualquier cosa que pueda pasarme. @QuinteroCalle @petrogustavo @independienteco”.

El mensaje lo acompañó de pantallazos de las amenazas que le han enviado, uno de los que comparte dice: “Muy berraquito amenazando y perfilando maricón! A ver la amenaza... desear que le metan la mano no es amenazar... mientras usted me expone para que me maten sus sicarios. Maricón!”

Quintero escribió el mensaje de rechazo y en el que se le salió el anuncio: “Rechazamos las amenazas que viene recibiendo Juan Carlos Upegui, codirector de nuestro movimiento Independientes, activista ambiental y posible candidato a la Alcaldía de Medellín. Pedimos a todas las autoridades actuar en su defensa”.

La polémica por anuncio de Juan Carlos Upegui como candidato a la Alcaldía de Medellín

Los usuarios de las redes sociales no se han guardado nada y se han pronunciado más por el anuncio de que Juan Carlos Upegui podría ser candidato a la Alcaldía que las amenazas que denuncian.

“La noticia es que es posible candidato a la alcaldía. Qué karma estamos pagando”, “¿Candidato de qué? Jueputa, cuando llegamos a merecer esto. ¿Es en serio?”, “Upegui alcalde???? Sería como ser gobernado por Godines o que se yo”, “Posible que? JAJAJAJA realmente yo me pregunto si las cosas usted las dice en serio o en broma. Por otro lado esas “amenazas” no es nada comparado con lo que vivimos los ciudadanos del común cuando salimos a las calles, atracos en cada esquina, fleteros, extorsión, etc etc etc...” y “¿Posible candidato a la Alcaldía? Señorrrrrrrrrr Diosssssss, ¿Qué hicimos para merecernos esto? ¿Por qué piensan siquiera que tienen una mínima oportunidad para seguir acabando con la ciudad?”.