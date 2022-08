Mujer lleva 26 días desaparecida y Alcaldía de Medellín ofrece 100 millones de recompensa

Leidy Andrea Restrepo Góez, de 46 años, desapareció desde el domingo 31 de julio cuando salió de su casa para asistir a una ceremonia espiritual en la vereda El Plan del corregimiento de Santa Elena en Medellín. De acuerdo con los familiares, salió del sector de Calasanía, en el occidente de la capital antioqueña, sobre las 9 de la mañana y desde ese momento se le perdió el rastro.

Por el momento se conoce que Leidy Andrea se dirigía a Santa Elena para asistir a una ceremonia conocida como “temazcal”, a la que asistía con frecuencia, a la que no llegó; sin embargo, los familiares aseguraron que sí fue vista en un punto de la vereda El Plan.

Sara, la hija de Leidy, le dijo a El Colombiano que “mi mamá nunca llegó a la ceremonia, la chica para donde ella iba al ritual dice que no estuvo allá, y entonces no sabemos qué pudo pasar”.

La recompensa para encontrar a Leidy Andrea Restrepo Góez

En las primeras horas de este viernes, 26 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a través de su cuenta de Twitter que se ofrece una recompensa para lograr encontrar a Leidy Andrea Restrepo Góez.

“Destinaremos una recompensa de hasta 100 millones a quien nos de información que permita encontrar a Leidi Restrepo”, anunció el mandatario a sus medellinenses.

Destinaremos una recompensa de hasta 100 millones a quien nos de información que permita encontrar a Leidi Restrepo. #buscarlasHastaEncontrarlas

Ante el anuncio, los usuarios de internet han manifestado su posición respecto a la noticia.

“Me alegro alcalde, por ella y por todas las mujeres, pero esto debe parar, no más desaparecidas sin ninguna explicación, y peor, con un gobernante silencioso y que se pronuncia apenas le hacen plantón” y “Una mujer si no se encuentra en máximo 90 horas. Ya no es justo. Es como si usted se desapareciera y nadie le importará. Así hay muchos y su grupo: es que Medellín es segura con todos?”.