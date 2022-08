¿El Papa está buscando quien lo sustituya? Hay rumores de renuncia

El Papa Francisco de 85 años está viviendo en carne propia las dificultades que trae consigo la edad y en los últimos años se le ha visto con varios quebrantos de salud, incluso ha tenido que suspender parte de su agenda en diferentes ocasiones por sus molestias.

Aunque en ocasiones anteriores han habido sumos pontífices que a pesar de sus problemas de salud decidieron continuar hasta que fallecieron y escogieron un nuevo Papa, hay otros como Benedicto XVI que decidieron renunciar, en ese caso en particular, argumentando “falta de fuerzas” debido a su edad, luego fue reemplazado por el actual Papa.

Las declaraciones del Papa Francisco

Finalizando el mes de julio el sumo pontífice de la iglesia católica dijo durante una visita a Canadá “cambiar de Papa no sería una catástrofe” y procedió a explicar que no lo estaba pensando en ese justo momento, “pero eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense”.

Un mes después de esas declaraciones ha sucedido algo llamativo que hace pensar que quizás Francisco no lanzó el comentario al aire de una forma casual.

El Papa ha convocado a una reunión de dos días a todos los cardenales del mundo en la basílica de San Pedro en el Vaticano, algo que no ocurría desde 2015. En la misma se nombrarán nuevos cardenales, se hablará sobre la reforma de la curia romana, la canonización de algunos beatos, entre otros temas, y aunque no es oficial, se podría tratar de alguna forma el tema de su posible renuncia aprovechando a los asistentes.