Transmilenio: 8 paraderos sin servicio por choque entre bus zonal y vehículo particular

Sobre las 6:46 a.m. se reportó un accidente entre un bus zonal y un vehículo particular en la carrera 3 con la calle 137 sur, por lo que en estos momentos no hay paso para la ruta alimentadora 3 - 10 Usme - Centro, por lo que 8 de los paraderos están sin servicio, desde el paradero #3 ubicado en la carrera 3 con calle 137b sur y hasta el paradero #11, ubicado en la carrera 3 con la calle 136 C sur.

#TMahora (6:46 a.m.)



