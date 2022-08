Congestión en la calle 80 afecta la entrada de 10 rutas alimentadores al Portal 80

ste martes, 23 de agosto, se registra nuevamente una fuerte congestión vehicular que afecta el servicio de las rutas alimentadoras que ingresan al Portal 80. Transmilenio reveló las 10 rutas que se están viendo afectadas por la cantidad de vehículos que circulan por el sector noroccidental de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de Transmilenio, en la Calle 80 con carrera 99 se registra una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos.

En estos momentos se afecta la entrada y salida del Portal 80 y el paso de las rutas alimentadoras:

1. Álamos

2. Garcés Navas

3. Villas de Granada

4. Cortijo

5. Colsubsidio

6. Bolivia Oriental

7. Quirigua

8. Calle 80

9. Villas Del Dorado

10. Bolivia Bochica.

#TMahora (8:00 a.m.)



Reporte de congestión vehicular en Calle 80 con carrera 99 en ambos sentidos. La novedad afecta la entrada y salida del Portal 80 y el paso de las rutas alimentadoras del portal. pic.twitter.com/zaifCJEvbB — TransMilenio (@TransMilenio) August 23, 2022

Los usuarios se han pronunciado ante la dificultad del tráfico con la que se enfrentan en la calle 80.

“Horrible 10 minutos el semáforo y @SectorMovilidad no hace nada, pero para joder a los conductores están buenos. Pongan orden y prioricen Portal entrada salida etc. es que hasta el articulado se ve afectado con ese tiempo de ese semáforo”, “No importa cuando leas esto”, “Ya es un tweet predeterminado para todos los días!!” y “Todos los días por la 80 es algo diferente”.

NOTICIA EN DESARROLLO...