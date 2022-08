¡Le tocó! Marbelle le pidió disculpas a Francia Márquez por todo lo que le dijo

A Marbelle no le fue muy bien que se diga en Villavicencio

La reconocida cantante, Marbelle, que ha estado muy activa en la esfera política, sobre todo, dejando muy clara su posición política en contra del gobierno de Gustavo Petro, tuvo que retractarse por todo lo que le dijo a la vicepresidenta Francia Márquez. La cantante tuvo que pedirle disculpas públicas como parte de la conciliación con la Fiscalía General de la Nación.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, tuvo que rechazar el racismo y pedirle disculpas a la Comunidad Afrocolombiana.

“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC”, escribió la cantante.

Las reacciones a la retractación de Marbelle

Tanto seguidores como contradictores de la cantante se pronunciaron al conocer la retractación y disculpas que tuvo que pedirle públicamente a la vicepresidenta Francia Márquez.

“Nunca imagine decir esto: Marbelle, un buen acto reconocer y ofrecer disculpas. felicidades!”, “Bien hecho, Marbelle. La altura para reconocer cuando uno se equivoca es de grandes seres humanos. La aplaudo”, “Toda persona que se considera hijo de Dios tiene derecho a ser perdonado... muy apropiada tu decisión... te aplaudo sin rencor”.}

“Que triste que uno no pueda mantener una posición... lamento que en este tema de “inclusión” olvidemos que las palabras son nuestras y si los demás se sienten mal... ese es su asunto... así que si la señora afro se sintió menospreciada y juzgada... algo ha de tener sentido”, “Ud no ofendió a la comunidad afro, ud dijo la verdad a esa señora... @Marbelle30 me la imagino que escribió esto obligada por la Fiscalía... Un abrazo y sigamos firmes haciendo oposición a este par de buenas personas... Guiño”

“Marbelle, espero aprenda la lección. Sí usted quiere respeto debe respetar a los demás, el hecho que usted haga parte del círculo de Uribistas y tenga apoyo de ellos y le celebren todo, no significa que a usted hay que hacerle calle de honor” y “Espero que esto siente un precedente, y la próxima vez que decida compartir sus ofensas libremente, sea judicializada por racismo”.