¡El colmo! Cuidadora le dejó marcada la mano en la nalga a una bebé de 2 años

La madre de la bebé de 2 años denunció que la mujer que le cuidaba a su hija la golpeó a tal punto que le dejó marcada la mano completa en una nalga. Además, que fue a denunciar a una Comisaría de Familia, pero que las autoridades no le hicieron la valoración correspondiente. El hecho se registró en Bogotá.

Hace unos días, la niña llegó a la casa con la evidencia del maltrato del que estaba siendo víctima por parte de la mujer que la cuidaba.

La madre tomó la fotografía del estado en el que llegó la niña a la casa, en el que se observa claramente que la zona está enrojecida y con la forma exacta de una mano, lo que significa que le habrían dado una palmada.

“En el momento en el que yo le pregunto qué le pasó, me dice que la señora Mercedes, que es quien la cuida, le había pegado una palmada que por haberse orinado en el pantalón”, le dijo Carolina Pulido, la madre de la niña, a City TV.

Sin embargo, la señora Mercedes no le informó a la madre nada de lo sucedido y que luego le dio unas explicaciones que no tienen ningún sentido. “Me dijo que supuestamente había sido un niño, que tiene 19 meses, que le había pegado con un lazo de un perro. Solo en la cabeza de ella cabe eso”, agregó.

Las señales del presunto maltrato

Asimismo, la madre recuerda que la bebé le había empezado a manifestar en otras oportunidades que no quería regresar. “No había visto ningún signo en el cuerpo, pero ya venía manifestando que no quería ir allá. Siempre me decía que no quería ir a que a señora Mercedes la cuidara”, reveló.

La madre se muestra indignada porque aunque denunció, las autoridades no se han manifestado ni le han hecho las pruebas a la niña.

Lo único que ahora pide es que las madres no omitan las señales y que siempre revisen a sus hijos cuando lleguen a sus casas.