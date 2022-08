“Váyanse al campo”: Polo Polo a empleados de Postobón, Colombina, Aldor y otras

La reforma tributaria sigue levantando humores en las redes sociales y los congresistas han hecho parte de la conversación nacional con argumentos en contra y a favor de la misma. Cabe recordar que el texto, recientemente presentado en el Congreso de la República, propone un impuesto a los alimentos ultraprocesados y con altos índices de azúcar añadido, dentro de los cuales están algunos embutidos, pasteles, papas fritas, chicharrones empacados, dulces, tortas, etc.

Luego de la revelación del texto y la difusión del mismo en redes sociales por parte de algunos congresistas, la discusión ha estado agitada. Por un lado, quienes critican este impuesto argumentan una afectación a los ciudadanos con escasos recursos, pues estos alimentos, en especial los embutidos, son reemplazos en su dieta por ser una alternativa más económica. Por otro lado, quienes están a favor de que este articulado siga en pie, plantean que es acertado desincentivar el consumo de estos alimentos, pues son perjudiciales para la salud.

Ahora, el congresista Miguel Polo Polo ha hecho parte activa de las críticas a la reforma tributaria y en especial de este impuesto, que sería del 10%. En una nueva ocasión, el representante a la Cámara, una de las figuras más destacadas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, planteó un panorama gris para quienes trabajan al interior de compañías que producen y comercializan este tipo de productos, como las colombianas Postobón, Colombina, Nacional de Chocolates, Trululú, comestibles Aldor y demás. Polo Polo plantea que este impuesto impactaría a estas empresas nacionales, por lo cual terminaría “arruinándolas”.

“Según este gobierno promocionaría lo nacional pero en su tributaria arruinará a empresas colombianas como postobom, colombina, nacional de chocolate, trululu, comestibles Aldor y más. Empleados de esas empresas váyanse al campo a cultivar porq Petro acabará con la industria (sic)”, escribió en sus redes sociales el representante. Por su declaraciones, Polo Polo ha sido criticado, pues argumentan que sus argumentos no son válidos.

“Más frutas. E igual eso no acabará. No todos consumen mecato. Yo no e visto niños del amazonas, o de la guajira con hamburguesas, allá lo que necesitan es infraestructura y ayudas humanitarias,porque al partido al que mantenes arrodillado, se encargó de llenar de tanta pobreza (sic)”, planteó un usuario en el trino del congresista. “Algunos de ellos son de la misma empresa. Eso significa que usted no lee y vive de las opiniones ajenas. Lea e infórmese”, dijo otro usuario.

Adicionalmente, en varias respuestas que recibió, mucho le criticaron su manera de escribir y ortografía. “Los nombres de las empresas deben escribirse con mayúscula inicial: Postobón, Colombina, Nacional de Chocolates, Trululú, Comestibles Aldor. Postobón lleva tilde en la O y N al final. Trululú lleva tilde en la U. No olvides los signos de puntuación, nunca olvides el punto final”, le comentaron. “Lo que primero debe aprender es a escribir el nombre correcto de los productos que menciona”, dijo otro usuario.