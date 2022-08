TrabajoSiHay: Petro invita a profesionales con doctorado a conducir el gobierno

El presidente de la República Gustavo Petro habilitó un link en el que invita a profesionales con doctorado tanto en Colombia como en el extrajero a que se inscriban para apoyar la gestión del nuevo mandato. Esta petición la hace apenas en su primera semana de gobierno. El presidente busca estar bien rodeado de expertos en todas las áreas para con ellos liderar el país.

“Para todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno, abrimos este link para que se pueda inscribir”, escribió en Twitter.

Para todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno, abrimos este link para que se pueda inscribir.https://t.co/SpMQpqpP3A — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2022

Al abrir en el link de la página se lee lo siguiente “Si tienes doctorado, apórtale tu experiencia y conocimiento a nuestro país. Ven a trabajar con el gobierno del cambio”, se lee en el mensaje.

El formulario consta de cinco sencillos pasos en los cuáles se requiere de una información básica sobre la experiencia de los candidatos.

“La Presidencia de la República está invitando a todos los colombianos que cuenten con título de doctorado, que actualmente estén viviendo en el país o en el exterior, y deseen retornar para aportar su experiencia y conocimiento al gobierno del cambio”, detalla la información.

De acuerdo a esta comunicación, se presume que el gobierno de Petro está buscando tambien a aquellos cerebros fugados que han salido del país para que regresen a integrar y aportar su experiencia en el nuevo Gobierno. Acá puede consultar el link del formulario.

Cabe recordar que Petro en su discurso de posesión afirmó que se encargará de unir sectores y cerrar brechas.

“Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame, venga de donde venga. Lo importante no es de dónde venimos, si no a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un Gran Acuerdo Nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo”, afirmó.