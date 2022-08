Tres familias buscan a sus hijas luego de que escaparan con un joven en Bogotá

María Fernanda Barrera Peña (17 años), Valerie Shilo Garzón Chitiva (12 años) y Angeli Viviana Barbosa Lozano (13 años), son las menores que desaparecieron desde el pasado 5 de agosto, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Los hechos se habrían presentado en el colegio Arborizadora Baja, más exactamente en la calle 59 Sur No. 44A-02. Y según un allegado, las jóvenes al aparecer escaparon con un hombre.

“A la hora de la salida se escaparon del colegio. Por atrás las estaba esperando un muchacho y se las llevó. No sabemos nada, estamos desesperados. Esperamos que regresen pronto, las queremos mucho. Si las tienen retenidas, que las regresen lo más pronto posible”, narró un familiar de una de las menores, en entrevista con CityTV.

El sujeto, dicen, era exalumno de esa institución pero fue expulsado por vender estupefacientes y obligarlas a consumir. “Él era estudiante del colegio, fumador, vendedor de drogas, y las tenía obligadas a fumar”, añadió.

Según videos de las cámaras de seguridad de la zona, se evidenciaría como las menores saltaron desde la parte trasera del colegio, dónde el sospechoso las esperaba. Ellas llevaban el uniforme que consta de colores verde y franjas blancas.

“Han sido días difíciles. No se lo deseo a nadie. Si me está escuchando, ‘Valerie aquí la estamos esperando. Sus abuelos. Su hermano. Regrese’. Y si la tienen por favor que nos la devuelva”, dijo un padre para el mismo medio.

Según los familiares, las autoridades no han estado al tanto del caso. “No hemos recibido ayuda de ninguna entidad. La Policía y el CTI no nos han colaborado. Nos dirigimos al colegio y solo nos dijeron que el rector no se encontraba. Solo se ve ese video”, agregó.

Las familias dispusieron de los siguientes números de contacto para quien brinde información sobre el paradero de las niñas: 310 206 0315 o 305 853 0882.