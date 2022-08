La historia del primo hermano de Verónica Alcocer que quedó inválido por culpa de un borracho

El pasado 7 de agosto del 2022 se realizó la posesión presidencial de Gustavo Petro, quien será el mandatario de los colombianos por los próximos cuatro años, y junto a él también asumieron cargos los miembros de su gabinete.

Una que no podía faltar es su esposa Verónica Alcocer, quien será la nueva primera dama de la nación y enfocará su trabajo en las necesidades de la gente, ya que tener contacto y cercanía con el pueblo.

En una entrevista con Lo Sé Todo, se conoció de la vida de Álvaro Alcocer, quien es el primo hermano de la esposa del nuevo mandatario y contó el mal momento que vivió por culpa de la imprudencia de un hombre en estado de embriaguez.

Primo hermano de Verónica Alcocer quedó inválido tras ser impactado por una bala perdida

A los 14 años, este hombre que en la actualidad se dedica a la música, fue alcanzado por una bala perdida que disparó un borracho, afectando su columna vertebral y varios órganos que, por fortuna no le costaron la vida, pero si lo dejó inválido por el resto de la vida.

Según le contó al medio mencionado, cuando le dijeron esto él pensaba que era un mal diagnóstico: “el tiro entró por la espalda, impactando la columna y muchísimos órganos. A los 3 o 4 días que despierto, estaba en una clínica en Barranquilla y el doctor me contó que no iba a volver a caminar y fue muy difícil, llegué a pensar que el médico se había equivocado”.

De acuerdo con su relato, los primeros 4 años solo había negación y aceptación hasta que se refugió en la música y, en compañía de sus amigos y sus familiares, supo salir adelante.

“Yo a veces peleaba con ellos (mis amigos) para que me dejaran solo, les decía que no quería hacer nada y que me dejaran acá en la cama, pues se iban a mi casa, me cargaban, me ponían en mi silla, me llevaba en carro y ya estaba en una discoteca”, contó Álvaro entre risas.

Ahora, Álvaro Alcocer, el primo hermano de Verónica, está dedicado a su proyecto musical luego de esos malos momentos, y con su canción ‘Vuelo’ busca motivar a las personas a seguir adelante.