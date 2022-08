¿Qué piensa Iván Duque del Ministro de Defensa elegido por Gustavo Petro?

Iván Duque esta próximo a abandonar, luego de cuatro años, su cargo como presidente de Colombia. Dicho gobierno fue tremendamente criticado por los opositores, quienes afirman que muchos de los objetivos que planteó Duque en un inicio de la campaña, no se cumplieron.

Caracol Noticias habló con el Presidente Ivan duque respecto a cómo se sentía entregando el gobierno este siete de agosto. Ante esto, Duque aseguró que se siente tranquilo de lo que entrega, luego de haber pasado una pandemia, un terremoto y miles de problemas que dejó el gobierno anterior, se siente satisfecho de su trabajo.

En medio de eso afirmó que en Colombia no había reelección, pero que si la hubiera, él no tendría miedo de lanzarse de nuevo, ya que, a pesar del porcentaje impopular que ha venido creciendo cada año “Ahí me hubiera hecho medir, y me dicen si lo logramos o no lo logramos. Mi antecesor pasó a la segunda vuelta en el años 2014 con el 25%, el presidente de Francia pasó a la segunda vuelta con el 25% y ganó”

Además de ello, no escatimó recalcar que su voz no será parte de la oposición, pero si quiere seguir teniendo participación política, así que no se quedó callado al redecirse a Iván Velásquez Gómez:

“Él ha tenido posturas en el pasado que tal vez han sido radicales y hasta agresivos, inclusive, hacia mi persona en sus cuentas de Twitter y todo. Pero hoy tiene un reto que es ser ser el ministro de defensa de nuestro país y tiene que lograr varias cosas” Empezó a enumerar Duque:

“Primero, generar confianza con las fuerzas, porque un ministro que no genere confianza está condenado al fracaso. Segundo, tiene que generar confianza con quienes ha sido hostil en el pasado, porque si no lo es, se termina convirtiendo en una intimidación y casi que una amenaza. Tercero, tiene que tener la capacidad de asumir que muchos de los restos de las seguridad del país, requieren pragmatismos, porque si por ejemplo, en Colombia se deja de hacer erradicación manual, en un año, vamos a tener 300 mil hectáreas de coca, eso significa mas asesinatos de líderes sociales y más asesinados colectivos” terminó por decir Duque.