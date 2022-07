Atollado de Pato, premiado como la mejor receta de Colombia

La riqueza de los sabores de la gastronomía colombiana fue reconocida nuevamente gracias al “Reto Oster Sabores de Colombia”, que premió a sus ganadores el pasado sábado 16 de julio. Por tercer año consecutivo, esta convocatoria nacional ha premiado a los mejores representantes de la cocina autóctona. Nataly Ibargüen Carbonero, de Jamundí, se alzó con el triunfo gracias a su receta Atollado de Pato, y se hizo a 35 millones de pesos de una bolsa de premios de $90 millones, repartida entre seis finalistas provenientes de Santander de Quilichao, Tuluá, Cartago, Cartagena y Bogotá.

Nataly, una joven vallecaucana que hace parte de la cuarta generación de cocineras ancestrales en su familia, se llevó el premio mayor del Reto Oster Sabores de Colombia con un plato que utiliza los ingredientes como el pato que migra desde tiempos inmemoriales por el valle del río Cauca, junto con hierbas autóctonas como el pipilongo y el oreganón. “Se siente mucho orgullo y le doy gracias a Dios y la ancestralidad. Estas recetas son resistencia porque con estas recetas hay muchas mujeres que buscan rescatar el pipilongo, la rascadera y todos los ingredientes ancestrales. Gracias a Oster por darnos la oportunidad de resaltar la experiencia de nuestras mayoras con este importante concurso”, afirmó.

Rescatar la variedad y tradición de la cocina nacional, resaltar los ingredientes de origen de las diferentes regiones del país, valorar los sabores ancestrales y conocer las historias que los inspiraron para recrear las preparaciones son la esencia del “Reto Oster Sabores de Colombia”, convocatoria que este año logró que cientos de personas, de todas las edades, etnias y regiones del país, se sumaran a esta iniciativa.

Las historias de amor detrás de las recetas de los seis participantes fueron conocidas por el público que acompañó en vivo a los participantes, así como por miles de colombianos que se conectaron vía streaming por las diferentes plataformas que trasmitieron la final desde la capital vallecaucana. A los finalistas los une el amor y la pasión por la buena sazón, y el ánimo por preservar las tradiciones culinarias de sus familias y lugares de origen. Con sus abuelos y padres aprendieron que la cocina es más que un lugar donde se preparan los alimentos: sus platos son un recorrido por la historia, la cultura y los ingredientes locales que mostraron a todos los colombianos.

Tres jurados también fueron partícipes de este recorrido: el reconocido chef Ricardo Malagón, director del Laboratorio de Investigaciones Gastronómicas del SENA, quien recientemente gracias a su publicación “Cocina Ancestral y Tradicional de la Guajira A´lakajawaa” fue reconocido como el mejor libro en los premios Gourmand World Cookbook Awards; y el dúo musical Siam, conformado por los esposos vallecaucanos Carolina Nuñez y Carlos Montaño, fueron los encargados de la difícil tarea de elegir los mejores platos de la cocina nacional, junto a las votaciones del público colombiano.

Atollado de pato

Nataly no fue la única ganadora. Los otros cinco participantes también fueron reconocidos con premios económicos, regalos de aliados estratégicos de la marca Oster y con las palmas del público vallecaucano que los acompaño durante la final. La votación del jurado (80%) y del público colombiano (20%) que registró más de 18 mil votos por sus favoritos a través de la app Oster, calificó a los participantes de la siguiente manera:

- Segundo puesto: Tapado de viudo de capaz. Por Luis Felipe Viveros (Santander de Quilichao, Cauca). Este joven caucano lleva cocinando desde los 12 años con la ayuda de sus padres, y su primera receta fue el tapado de viudo de capaz, una versión particular de una de las preparaciones más tradicionales de pescado del interior del país, una tradición familiar de los domingos en su casa. “Mi padre siempre me inculcó que tenía que hacer las cosas lo más correctamente posible, muy organizado, y me decía que todas las cosas eran con armonía y mucha dedicación”, dijo Luis Felipe.

- Tercer Puesto: Langostinos con crema de chontaduro y arroz de coco. Por Jonathan del Campo Manzano (Tuluá, Valle). La inspiración de este joven vallecaucano va más allá de una simple alusión a su tierra. Por ejemplo, el chontaduro remite a sus tiempos de escuela y a su capacidad de investigación. “Resaltar el chontaduro significa apoyar la economía de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestro Pacífico colombiano”, asegura Jonathan, que combina el exquisito sabor de los langostinos apanados y preparados con una freidora de aire Oster con salsa de esta fruta exótica y un clásico arroz con coco.