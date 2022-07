Viggo Mortensen: “Trece vidas refleja un acto de humanidad muy desinteresado”

Viggo Mortensen en 'Trece vidas' Thira "Aum" Chutikul (left) as Commander Kiet and Viggo Mortensen (right) as Rick Stanton in THIRTEEN LIVES, directed by Ron Howard, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Vince Valitutti / Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. (Vince Valitutti / Metro Goldwyn Mayer Pictures/Vince Valitutti / Metro Goldwyn )

Trece Vidas narra los acontecimientos del rescate en la cueva de Tham Luang en 2018 que fue noticia mundial durante varios meses. Narra sobre tres buzos especializados en cuevas que tienen que tomar decisiones imposibles y enfrentarse a apuestas de vida o muerte mientras trabajan para salvar al equipo de fútbol juvenil atrapado y a su entrenador.

Viggo Mortensen protagoniza el papel del buzo Rick Stanton, mientras que el verdadero Stanton participó en la producción como asesor técnico en el plató. El actor, poeta, pintor, músico y cineasta estadounidense habló con Metro sobre la nueva película.

P: ¿Qué le impactó durante el rodaje de Trece vidas?

- Sobre todo lo que tuvimos que hacer bajo el agua. Rick Stanton estuvo allí durante los ensayos con todos los actores; también vino Jason Mallison, que fue uno de los rescatadores de la vida real. Nos ayudaron no sólo a nadar como ellos y a movernos como ellos, sino a estar seguros. Y la forma de trabajar en equipo reflejaba lo que suponía el rescate. Trabajamos juntos tanto por encima como por debajo del agua. Y bajo el agua, yo diría que era incluso más importante, porque aunque estés rodando una película, y sea una situación algo controlada, siempre que estés bajo el agua y en cuevas, es peligroso. Así que todos los actores escucharon con mucha atención lo que nos mostraban, lo que nos decían, y observaron lo que hacían con mucho cuidado. Todo el mundo trabajó duro. Todos colaboraron.

P: ¿Siguió la historia mientras se desarrollaba?

- Como el resto del mundo, por supuesto. Reflejó el rescate real en el sentido de que fue un esfuerzo muy desinteresado y orientado al equipo. Esa fue mi motivación para hacer esta película. Se sentía, a veces, muy real. A veces demasiado real. Hubo momentos muy difíciles bajo el agua.

P: ¿Es cierto que dirigió el grupo de actores ante Ron Howard y pidió que los buzos reales le doblaran?

- Sí, lo pedí. No queríamos que nadie más nos doblara. Nos estamos enterando para hacerlo y lo haríamos. Lo que hiciera falta.

“No todo lo que te da miedo es bueno. Pero en general, lo que te da miedo es exactamente lo que debes hacer. Y cuando se trata de historias, si tienes miedo de tu capacidad para estar a la altura, probablemente significa que es algo que aún no conoces, porque eso es lo que generalmente nos da miedo. Lo desconocido. Pues bien, sólo hay una forma de averiguarlo”. — Viggo Mortensen,actor estadounidense.

P: Recientemente estrenó Crímenes del futuro, su quinta colaboración con David Cronenberg. Parece que trabaja mucho pero se esconde cuando no está promocionando una película.

- Como artista, uno siempre está dudando de sí mismo. Me gusta hacer otras cosas además de actuar. También tengo ideas que van y vienen, ideas que cuando llegas a casa piensas que no sirven para nada. Me gustan otras cosas y trato de hacerlas funcionar porque me gusta divertirme al máximo.

P: ¿Qué le gusta de Cronenberg?

- Es más inteligente que la mayoría de los directores y más seguro como persona y como artista. Sabe lo que quiere conseguir pero está muy abierto a lo que aportamos los actores. En otras palabras, es muy cuidadoso con el casting de sus películas y luego confía en su propio juicio en ese sentido. Tiene confianza y seguridad. Todo lo que ha aprendido le permite saber muy rápidamente qué hacer. No desperdicia esfuerzos.

P: ¿Por qué decidió participar en Trece vidas o en Crímenes del futuro?

- Bueno, por varias cosas. El material, en primer lugar. Pero la razón principal, creo, fue porque vi en ello un reto para revelar algo a mí mismo. Y que no estaba seguro de cómo sería intentar ir a esos lugares. Reconozco que es una buena historia y también me da miedo, y esas son las dos cosas que siempre busco. ¿Es una buena historia? Sí. ¿Y podría estar bien como este personaje? Sí. ¿Tengo miedo? Sí. Bien, debería hacerlo. Quiero decir que, en general, ese es mi proceso de razonamiento, más allá de quién sea el director y quiénes sean los actores.

P: Tiene tiempo para escribir poemas, pintar, hacer fotos...

- Mi vida es una locura, pero me gusta tener el control sobre esa locura. Incluso de niño siempre fui muy activo, explorando aquí y allá. Ahora quiero parar, descansar, acercarme a mi círculo personal y establecer cuál va a ser mi siguiente paso en la vida. Como actores, nos pasamos el tiempo planificando. Quiero dedicarme a no hablar de mí mismo, quiero escuchar a los demás.

P: Cuando está haciendo fotografías o escribiendo poemas, ¿echa de menos actuar? ¿O mientras estés creando es suficiente para ti?

- Sí, es suficiente. Quiero decir que a veces me divierto tanto yendo a ver una película y me satisface igual cuando me conmueve algo que funciona, y entonces es más fácil ser objetivo al respecto por una cosa que al trabajar en películas. Sinceramente, creo que el arte no es sólo hacer un cuadro o escribir un poema o hacer una película. Es una forma de vivir. Es una forma de ver el mundo. Y si prestas atención a lo que ocurre y tienes algún pensamiento o sentimiento al respecto, eso es comportarse de forma artística. El arte es encontrar una razón por la que estamos aquí. Así que no tienes que ser un artista de título. Todo el mundo tiene ese potencial.

P: ¿Tiene muchos “y si” en su carrera?

- Intento no adivinar demasiado. Nosotros (los actores) tendemos a hacerlo todo el tiempo. “Debería haber hecho esa escena así, o cómo se me ocurrió eso”. Estoy bien porque, aunque me cuestiono, no me torturo. Tampoco vivo negando la evidencia.

P: Parece usted un inconformista que necesita cultivar sus pasiones.

- [*Risas*] Me gusta aprender, es parte de mi naturaleza. Me he movido tanto, he viajado tanto... Aun así, me gusta imaginar la vida de la gente que conozco. En cierto modo, pervierto sus vidas porque aprendo de ellas y quizás utilizo su historia dentro de un personaje. Es una consecuencia positiva de mis viajes, me ayuda como actor porque observar y aprender mirando lo que pasa en el mundo me da diferentes puntos de vista.

29 de julio

es la fecha en la que está previsto el estreno de Trece vidas en cines selectos, antes de transmitirse en Amazon Prime Video el 5 de agosto.

LAS CLAVES

En las labores de rescate participaron más de 10.000 personas, entre ellas

Más de 100 buzos

más de 100 representantes de organismos gubernamentales

900 agentes de policía

2.000 soldados

Personal de rescate

También fueron necesarios

10 helicópteros de la policía

7 ambulancias

Más de 700 cilindros de buceo

El bombeo de más de mil millones de litros de agua de las cuevas.