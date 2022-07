“No me voy a bañar en apoyo con Medellín”: los memes que dejó la suspensión temporal del agua en Antioquia

Desde el sábado y hasta las 10:00pm de este domingo, Empresas Públicas de Medellín, EPM, realizan una inspección subacuática al túnel que transporta el agua cruda (no tratada) desde el embalse de La Fe hasta la planta La Ayurá, por lo que el suministro de este servicio vital se encuentra temporalmente suspendido.

Cerca de dos millones de habitantes del Oriente, Occidente, Suroriente, Suroccidente, Nororiente y Sur de Medellín; además de los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, se han visto afectados por este trabajo en la planta La Ayurá que potabiliza el 50% del agua que se suministra en el Valle de Aburrá.

El túnel tiene una longitud cercana a los 9 kilómetros (8.578 metros) -una extensión similar a la del Túnel de Oriente- por lo que es una infraestructura fundamental para garantizar el preciado líquido.

“EPM hace un llamado a los habitantes de las zonas que tendrán esta interrupción de acueducto para que almacenen agua oportunamente y solo aquella que requieren para los consumos del fin de semana (según el horario de interrupción de su circuito) Así mismo, cuando se restablezca el servicio también debe realizarse un consumo moderado, para que el sistema se estabilice en el menor tiempo posible”, indicó la empresa a través de un comunicado.

Esta situación no pasó desapercibido en redes sociales y cientos de usuarios en Twitter aprovecharon para mirarlo hasta con un humor, dejando sus mejores memes.

Te puede interesar: Vuelve el uso del tapabocas obligatorio en el Metro de Medellín

“Buenos días. ¿Ya se bañaron?”. “El agua de Medellín está como mi ex, amagando que se iba y nada”. “Gracias al corte de agua en Medellín ya empecé a conocer mis vecinos en la fila del carro tanque”. “Ojo que este fin de semana no hay agua en Medellín, me hacen el favor y se bañan 3 veces hoy y ojalá de a dos”.

Recientemente Juan Carlos González, director de Operación y Calidad, Agua y Saneamiento de EPM, aseguró que las labores se encuentran enfocadas en el llenado de los tanques “y posteriormente vendrá la reanudación de la alimentación de estos”.

los de Medellín viendo que le pusieron una pechuga de pollo al agua que era para bañarse ajajajajaaja pic.twitter.com/CsZsaBh7ZC — danielita (@1227danielita) July 24, 2022