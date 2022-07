[Foto] Mujer vio la cara de Jesucristo en el reflejo de la ventana de su carro

En el mundo se han registrado diferentes apariciones de santos y demonios relatados por la biblia del catolicismo, entre ellos, la Virgen María y Jesucristo, dos de los máximos patronos de los cristianos.

Las apariciones se han registrado en lugares bastante raros como las cortezas de árboles, manchas de barro y hasta, en alguna oportunidad, en Colombia señalaron que habría aparecido una de estas imágenes en el fondo de una taza de chocolate.

Esta vez, la aparición que se hizo viral en Internet, ocurrió en Argentina donde una mujer subió una fotografía a su cuenta de Facebook en la que se observa el vidrio posterior de su carro y ahí se ve la silueta de Jesucristo.

“Esto que me pasó me llena el alma, está mañana voy a tirar la basura, me pasa un reflejo miro al auto que está estacionado en la entrada de mí casa y lo que veo es una imagen de Jesucristo lo llamo a mí hijo para preguntarle si el avía puesto o pegado algo y viene a verlo nos quedamos helados, es una mezcla de alegría que no para en mí pecho estoy feliz”, escribió la mujer.

Los comentarios no se han hecho esperar entre quienes aseguran que estas imágenes son bendiciones para el que las vea y quienes señalan que se trata de alguna imagen de Jesús que estaba dentro del carro, más no una aparición.