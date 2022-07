En video: Harto de ofensas conductor de un bus dijo “me voy de esta mier…” y deja tirado el vehículo y pasajeros

El particular video de un conductor de Transcaribe que se enfureció en pleno recorrido se hizo viral este jueves el barrio San Fernando en Cartagena. El funcionario cansado de los insultos y los agravios de los pasajeros tomó una radical decisión de abandonar el vehículo a su suerte y dejó tirados a docenas de usuarios que se encontraban en el bus.

“Me voy de esta mie%$”, fueron las palabras que expresó el conductor tras discutir con varios pasajeros que estaban en el automotor.

Transcaribe informó que de acuerdo con el reporte recibido por el concesionario al cual están adscritos el operador y el vehículo, un sujeto estaba vendiendo pasajes de manera irregular en la puerta de acceso al vehículo, impidiendo que algunos usuarios subieran al mismo.

El conductor solicitó al sujeto que descendiera del vehículo para que dejara de obstruir el paso de los usuarios, y algunos pasajeros se disgustaron con el llamado de atención del chofer al intruso y lo terminaron agrediendo verbal y físicamente.

Por lo tanto, harto de las agresiones de los pasajeros, el conductor optó por decir “ya no me interesa. Me voy de esta mier…” y efectivamente se fue dejando a los pasajeros impávidos y sin transporte para movilizarse.

Finalmente, el concesionario envió un operador de remplazo, para continuar el servicio.

Transcaribe lamentó la situación y hace un llamado a la ciudadanía a la tolerancia y al respeto. “Internamente, con el operador y el concesionario al que está adscrito, se adelantan las acciones a las que haya lugar por esta situación”, detalló el sistema en un comunicado.