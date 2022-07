Con madrazo incluido, Gustavo Bolívar le responde al abogado que crítico su patrimonio

Una fuerte polémica se desató en Twitter luego de que Daniel Briceño, un abogado con gran influencia en esta red social, publicara las presuntas declaraciones de renta del senador Gustavo Bolívar de 2018 y 2020 y detectara un supuesto y gran incremento de su patrimonio.

Según las imágenes que publicó el jurista, el patrimonio líquido del congresista del Pacto Histórico en 2018 fue de $3.728.994.000 y en 2020 pasó a ser de $8.428.058.000.

Vea también: Las disculpas del estratega digital de Petro a Fico y al ingeniero por los ataques en la campaña

Lo que Briceño se cuestiona ante este fuerte incremento es que Bolívar había dicho que estaba “mal de plata y en crisis”. “$4.699.064.000 de aumento en su patrimonio en 2 años “.

Ante estos cuestionamientos, Gustavo bolívar no dudo en responderle, pero se ‘salió de sus casillas’ ante los señalamientos: “Hijo de p... mentiroso. Vaya a la Fiscalía con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable, frustrado”.

Hijo de puta mentiroso. Vaya a la @FiscaliaCol con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable frustrado. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 18, 2022

Estos fueron los trinos borrados por el senador @GustavoBolivar. No se disculpó y lo peor no explicó las razones por las que su patrimonio aumentó en más de 4.000 millones en 2 años y mucho menos el porqué tiene 2 declaraciones de renta publicadas para el 2018. pic.twitter.com/jVysm6yh7t — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 18, 2022

La eufórica respuesta provocó un sinfín de reacciones entre quienes están de acuerdo con el abogado y quienes apoyan al senador, y le dicen que lo podría demandar por calumnia.

“Ese Bolívar es senador, productor de TV, tiene un hotel y recibe regalías por las producciones de TV”, “imagínese uno hacer una maestría para terminar escribiendo mentiras”, “estaba tan mal de plata que se llevó dos vidas por esa ‘crisis’”, “comenzó a vivir sabroso desde antes”, entre otros han sido los mensajes que ha dejado esta polémica.

Le puede interesar: [VIDEO] Brutal agresión de sujeto contra enfermera: la golpeó en la cara con una reja

Gustavo Bolívar sumó a su respuesta un tuit en el que publica las verdaderas declaraciones de renta del 2018 y 2020: “Foto 1. Renta 2018 Patrimonio bruto $8.907.320.000. Foto 2. Renta 2020 Patrimonio Bruto $8.848.880 ¿Aumentó o disminuyó? Srs de la DIAN sírvanse certificar si estas declaraciones son auténticas. Gracias”.

A esto respondió Briceño: “Senador Gustavo Bolívar, esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora, ¿podría explicarnos también por qué tiene 2 declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?”