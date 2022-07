Faltan cinco días para su salida y Zapateiro ya celebra su gestión con juegos pirotécnicos

El general Eduardo Zapateiro, máximo comandante del Ejército Nacional, celebró este martes, junto con otros militares, su despedida en el cargo en la Base Aérea de Tolemaida, más exactamente en la Escuela de Lanceros, ubicada en el municipio de Nilo (Cundinamarca).

Este acontecimiento fue revelado por Caracol Radio, tras conocer un video subido a la página de Youtube (que horas después fue eliminado) de la empresa “Foto Colombia Digital Professional Designer” y que, según en su página web, lidera un oficial del Ejército en retiro y fotógrafo profesional, Juan Carlos Muñoz. De hecho, en el portafolio de esta empresa, en la que incluyen videos con edición y estudio fotográfico, la mayoría son trabajos sobre esta fuerza armada.

El video en cuestión dura 10:43 segundos. Lleva por título “Despedida Señor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL”. Y empieza con un desfile de la banda marcial, mientras a su alrededor había juegos pirotécnicos, antorchas y bengalas de humo que formaban la bandera de Colombia.

Lea también: MinSalud declara dengue como amenaza para la salud, ¿cuáles son las recomendaciones?

“Dejaré muchos ‘zapateiros’ que trabajaron conmigo, que sufrieron conmigo. Que estuvieron en el combate conmigo y que salieron vivos conmigo. A ellos todo mi reconocimiento y cariño”, dijo entre gritos, Zapateiro.

Acto seguido señaló que ese evento sí era una despedida, pero también lo será el 20 y el 23 de julio, con una ceremonia. “Como debe salir un soldado, con su esposa y sus hijos. Al lado de un pódium”. Finalmente, su discurso finalizó pidiéndole a todas las y los soldados que allí se encontraban, que gritaran al unísono su palabra favorita: “¡Ajúa!”.

Desde ese medio radial, revelaron también que “esta noche (Zapateiro) ordenó una cena de gala y vestido largo de despedida. Cada general debe hacer un vídeo celebrándolo. Todos deben terminar con el grito de Ajúa”.

El comandante de las Fuerzas Militares presentó su carta de renuncia el pasado 28 de junio, tan solo una semana y dos días después de conocerse los resultados en segunda vuelta, que dieron como ganador al hoy electo presidente, Gustavo Petro. Su salida se hará el próximo 20 de julio, día en que empieza una nueva agenda legislativa en el Congreso de la República.

Más noticias: Entrenador de atletismo en Santander habría abusado y acosado a más de 30 atletas

Las polémicas y cuestionamientos a la gestión de Zapateiro

El comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, asumió el cargo desde diciembre de 2019, cuando fue designado por Iván Duque, como reemplazó de Nicacio Martínez, tras su renuncia por una investigación periodística de The New York Times, que reveló como había “ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan”.

Durante tres años, fueron varios los cuestionamientos y polémicas que estuvieron alrededor de su gestión. Por ejemplo, en febrero de 2021, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) divulgara un informe en el que concluyeron que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ‘falsos positivos’, (presentados como supuestos guerrilleros dados de baja en combate) entre 2002 y 2008, Zapateiro defendió la institución a través de su cuenta en Twitter

“Somos soldados del @COL_EJERCITO y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”.

Te puede interesar: Estos son los escándalos más sonados del general Zapateiro

Denuncia por participación en política durante la primera vuelta presidencial y que el Tribunal de Cundinamarca recientemente archivó. Condolencias por la muerte de ‘Popeye’, el sicario de Pablo Escobar; denuncias por exceso de fuerza militar que dejó 80 civiles muertos, según Indepaz, durante el Paro Nacional de 2021; Y afirmaciones que no es la primera vez que mujeres embarazadas y menores de edad caen en operaciones como la de Putumayo, así termina la dirección del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro.