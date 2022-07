Con el regreso del BAM presencial, la industria audiovisual toma un nuevo respiro

Tras las actividades virtuales, desde este jueves 14 de julio regresa el Bogotá Audiovisual Market (BAM) con actividades presenciales. Ruedas de negocio, conferencias y encuentros para promover proyectos del sector audiovisual hacen parte de la versión número 13 del programa que organizan Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una gran oportunidad para aquellos que tienen proyectos en cualquiera de sus fases: preproducción, producción o posproducción porque permite un mayor relacionamiento con inversionistas y colegas que pueden marcar la hoja de ruta en festivales de sus creaciones audiovisuales.

El BAM se posiciona cada vez más no solo como un espacio para los inversionistas sino también como un espacio pedagógico, muy útil para aquellos estudiantes que quieren mostrar por primera vez sus proyectos y “entrenarse” en espacios tipo pitch para dar a conocer sus ideas. El poder compartir con profesionales de la industria en tiempos en los que el sector audiovisual se está recuperando del impacto de la pandemia resulta muy útil para todas las partes que componen la industria cinematográfica, televisiva, de videojuegos y digital.

“El mundo es de los que insisten” es la premisa de esta edición del BAM, “un espacio para el networking, la formación, las reuniones de negocio y la colaboración entre profesionales nacionales e internacionales”, como lo asegura María Paz Gaviria, gerente de Plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La programación tiene algunos imperdibles que se llevarán a cabo hasta el sábado 16 en el Gimnasio Moderno, la sede Chapinero de la Cámara de Comercio, la casa ARK y el Multiplez Cinecolombia de Avenida Chile. Acá le contamos los eventos más destacados:

Jueves 14 de julio. 11:00 a. m. Sede Experiencia | Gimnasio Moderno – Auditorio. Entrada libre

Masterclass | De norte a sur: redes desde el cine étnico y su exploración de nuevos medios

Esta clase magistral hablará de los lazos existentes a lo largo del continente sobre las formas en las que el cine indígena narra sus historias, e indaga sobre cómo estos contenidos trascienden los formatos tradicionales y exploran nuevos medios. Con Amalia Córdova (Chile, EE. UU.), Curadora Digital del Center for Folklife and Cultural Heritage, especialista del Film + Video Center del Smithsonian’s National Museum of the American Indian (NMAI) en Nueva York, académica y profesora.

Viernes 15 de julio. 2:00 p. m. Sede Industria | CCB Chapinero – Piso 2

Taller | Construir audiencias durante el proceso de creación de contenidos

La construcción de audiencias no debe ser pensada solo al momento de tener terminado un proyecto audiovisual. Integrarla desde las etapas de creación y escritura aumenta la propuesta de valor de cada obra. En este taller se estudiará cómo armar indicadores de performance, medir y entender métricas a la hora de la creación de contenidos, y buscar tendencias con herramientas abiertas y gratuitas. Con Agustina Lumi (Argentina), productora de cine y televisión, Jefe de Contenido y Marketing en Usheru (Irlanda) y mentora de Series LAB en SANFIC en alianza con Industria (Chile).

Sábado 16 de julio. 2:00 p. m. Sede Experiencia | Gimnasio Moderno – Auditorio

Entrada libre. Conferencia: “Y entonces, ¿de qué trata el metaverso y cómo va a cambiar la industria audiovisual?”

De un momento a otro, todo el mundo comenzó a hablar del metaverso. ¿Qué es ese famoso concepto que no podemos ver, oler ni tocar, pero que parece que va a cambiar nuestras vidas para siempre? Y sobre todo ¿qué efectos va a tener sobre la industria audiovisual, tal y como la conocemos? En esta charla se ahondará sobre la explosión del metaverso y las nuevas tecnologías, su intersección con las industrias creativas y del entretenimiento, posibilidades y desafíos, y las nuevas relaciones entre tecnología, arte y sociedad. Con Alejandro Sánchez Pabón (Colombia), diseñador y especialista en arte con nuevos medios.