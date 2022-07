Así puede renovar su licencia de conducción tras fallo de la Corte Constitucional

Tras a decisión en la que la Corte Constitucional decidió tumbar el un artículo de la Ley SOAT que suspendía el vencimiento de las licencias de conducción hasta por dos años, se hace necesario adelantar el trámite lo más ágil posible.

También le puede interesar: Mala noticia para los conductores: tumban ley que suspendía el vencimiento de licencias de conducción

Cabe mencionar que este beneficio aplicaba para los documentos que expiraban entre el 1 y el 31 de enero de 2022 y buscaba que estas personas tuvieran un tiempo adicional para realizar su renovación.

La Corte estableció que esto es inconstitucional y finalmente votó de forma unánime para tomar la decisión de tumbar la medida. Sin embargo, la entidad difirió los efectos de su decisión y permitirá que empiece a regir después del 20 de junio de 2023.

En este sentido, todas las licencias de conducción que tengan fecha de vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2021 o con caducidad en los próximos seis meses deberán ser renovadas hasta el 20 de junio del próximo año.

En el caso de los habitantes de Bogotá, es recomendable que para no congestionar el sistema de renovación de licencias, se empiece desde ya este trámite, pues la alta demanda podría agotar las citas disponibles para realizar esta diligencia.

¿Cómo renovar la licencia de conducción?

En primer lugar, recuerde que debe consultar si su licencia de conducción está vencida o no. Ingrese al portal del RUNT y haga la consulta con su debido documento de identificación. Haga click en la opción “Ingrese aquí al módulo” y luego digite su número de documento.

Posterior a la confirmación del vencimiento de su licencia de conducción, diríjase a la página de la Ventanilla Única de Servicios, en donde deberá crear un perfil llenando sus datos personales, para luego pedir una cita específica para el trámite de renovación de licencia de conducción.

Con esto ya tendría agendada su cita para poder renovar su licencia de conducción. Recuerde que para este trámite usted debe estar a paz y salvo en multas de tránsito y debe portar su documento de identidad original.

También le puede interesar: Cambiaron requisitos para otorgar licencia de conducción en Colombia

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción?

Según lo determina la autoridades de transporte, el costo de este trámite para conductores de carro es de de $93.100 pesos colombianos y para conductores de moto de $158.700 pesos colombianos.

Tenga en cuenta que la no renovación de la licencia también acarrea multas de tránsito, por no portar los documentos al día. De igual forma, es importante acotar que no es necesario volver a hacer el curso de conducción para renovar la licencia, pero sí deberá renovar los exámenes físicos, mentales y de coordinación motriz en algún centro autorizado para que los resultados sean remitidos automáticamente al RUNT.

Para más información, el Distrito de Bogotá determinó una página web específica para explicar el trámite de renovación de licencia de conducción, en donde podrá resolver sus dudas adicionales.