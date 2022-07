El ex asesor de seguridad de Donald Trump admitió ser partícipe de golpes de Estado

Pasan los días, semanas y meses, pero de manera directa o indirectamente todavía la última gestión presidencial del controvertido político estadounidense, Donald Trump, sigue dando qué hablar.

Ahora, su ex asesor de seguridad, John Bolton, admitió cumplir funciones importantes y estratégicas en varios golpes de estados en distintos países. “Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo”, indicó de manera clara y concisa.

La información admitida se generó en una entrevista en vivo por la cadena de noticias internacional CNN con el periodista Jake Tapper, en el momento que Bolton explicaba el rol del ex presidente Trump en la conocida toma del Capitolio efectuado el pasado 2021.

Donald Trump. Foto: Seth Herald/Getty Images.

Momento de la inesperada confesión

La idea principal de Tapper era indagar en detalle la visión por parte de Bolton con respecto a los lamentables hechos generados en el Capitolio, luego de varios meses de negativa por parte de Trump en reconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Cuando el periodista de la CNN le consultó al ex asesor de seguridad si el asalto al edificio gubernamental se podía considerar un golpe de Estado, la respuesta del ex funcionario fue: “Uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe. No es cierto, no estoy de acuerdo con eso. Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo”.

Ante la gran sorpresa del entrevistador por los dichos, Tapper no perdió la oportunidad para consultar más sobre los detalles de los golpes de Estados a los que se refería, sin embargo, Bolton se negó a dar precisiones, pero mencionó según él, el fallido golpe de estado en Venezuela.

Otras declaraciones de la entrevista

“Nada de lo que hizo Donald Trump después de las elecciones en relación con la mentira sobre el fraude electoral, nada de eso es defendible. Tienes que entender la naturaleza de cuál es el problema de Donald Trump. Él es, para usar una metáfora de Star Wars, una perturbación en la Fuerza. No fue un ataque a nuestra democracia sino Donald Trump cuidando a Donald Trump”.

jhon Bolton (Tsafrir Abayov/AP)

John Bolton

Con una amplia experiencia política, entre sus distintos trabajos se destacan:

· Fiscal General adjunto y administrador auxiliar de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional para coordinación de programas y políticas.

· Representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU (2005-2006).

· Subsecretario de estado para el control de armas y asuntos de seguridad nacional (2001-2005).

· secretario de Estado adjunto para asuntos de organización internacional (1989-1993).