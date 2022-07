“Me arrebataron a mi hija”: Mamá de víctima de accidente que involucra a cantante Freddy Burbano

“Yo de verdad, de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero si pido que se haga justicia. Ni siquiera la he visto como quedó”, fueron las palabras entrecortadas de Deisy Luna Camelo, madre de Karen Molina Luna, víctima de accidente de tránsito.

Para esta familia la vida les cambió radicalmente, cuando el pasado 9 de julio, a las 3:40am, se registró el hecho a la altura de la Calle 13 con Carrera 39, en Bogotá. Karen, de 21 años y quien soñaba con gerenciar un banco, iba en un taxi camino a su casa, cuándo un carro particular lo embistió.

Según testigos y que luego la Fiscalía confirmó, el vehículo involucrado iba con exceso de velocidad y quién lo manejaba: el cantante de música popular, Freddy Burbano, al parecer estaba bajos los efectos del alcohol.

Fue tal el impacto impestivo, que la joven salió expulsada del carro y falleció de manera inmediata en el lugar. Mientras que el conductor y otro joven de la misma edad que la acompañaban, se recuperan de las heridas en un centro asistencial.

“No tengo palabras. Yo no quiero que este crimen quede impune. Me arrebataron a mi hija. Ella tenía muchos sueños. Muchas cosas conmigo. Realmente le borraron esos sueños. El de arriba es él único que lo puede castigar. Era una niña excelente conmigo. Teníamos una relación de amigas. Era lo único mío, mío”.

Testimonios también afirmaron que Burbano quizo evadir la responsabilidad de los hechos tratando de cambiarse de silla para que pareciera que el sujeto no iba manejando el carro. “Que se responsabilice por la situación, porque mi hermana hasta ahora estaba comenzando a vivir. Era una niña. Para mi era una niña”, dijo entre lágrimas para Noticias Caracol, su hermano John Alexánder Molina.