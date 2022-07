Director del DANE confesó que alguna vez usó Transmilenio y se arrepintió

Pese a que siempre habla de temas económicos y estadísticos del país, en recientes declaraciones el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reconoció que no es usuario del sistema Transmilenio. De hecho, dijo que alguna vez lo intentó, pero luego se arrepintió y que hoy no sabe ni el precio del pasaje.

Este funcionario del Gobierno de Duque, de los que más se ha ganado un reconocimiento entre los colombianos por su gestión al frente de esta entidad, varias veces ha llamado la atención por sus palabras y por su forma de hablar porque, debido a que tiene un rasgo característico, creen que es “gomelo”.

Y las declaraciones sobre el Trasmilenio no iban a pasar desapercibido teniendo en cuenta que es un funcionario que en los últimos meses ha tenido que explicar por qué el costo de vida en Colombia está tan elevado.

Las palabras las pronunció en La Luciérnaga, de Caracol Radio, donde en un tono jocoso respondió varias preguntas sobre su vida privada. Sobre el Transmilenio, dijo que para ser un sistema de transporte masivo, no le pareció efectivo y por eso no lo volvió a usar.

“Como profesor de la Universidad del Rosario tenía que ir a la sede del norte y me decidí a usar TransMilenio. Me montaba en la estación del Museo del Oro, llegaba a la 170, cogía el bus, pero se demoraba muchísimo. Yo pensé que iba a ser más efectivo, como los sistemas de transporte masivo”, manifestó.

Entonces, le preguntaron si conocía el valor del pasaje actual, pero Oviedo admitió que no estaba al tanto de ese precio.

También le preguntaron si mercaba él mismo y si conocía los precios de los productos, y nuevamente reconoció que no merca, aunque está al tanto de los productos.

“El director del Dane no hace mercado. El director del Dane tiene a Elizabeth, que lo cuida desde el 2011. También tiene a la mamá, hay que reconocerlo. Mi mamá también a veces me ayuda. Elizabeth ya sabe qué es lo que me gusta a mí. Yo llego, abro la nevera y está todo”, señaló.

Pero sobre los precios, recordó en el programa que gracias a su trabajo hace visitas constantes a las principales plazas mayoristas del país y así verifica en cuánto está cada alimento.

