Desapareció en Chapinero la hija de Pepe Morón, periodista de RCN

Pepe Morón Real, periodista de RCN Radio, denunció a través de sus redes sociales la desaparición de su hija Sofía Katalina Morón.

Según el trino publicado en su cuenta de Twitter, la joven fue vista por última vez en la mañana del pasado domingo 10 de julio en la localidad de Chapinero, cerca de la carrera 4ta con calle 58.

Si llega a tener alguna información sobre el paradero de Sofía, por favor comuníquese a la línea telefónica 323-513-9511.

Según lo que contó Morón, la última persona en verla fue un compañero de clases que fue a buscar una guitarra en casa de la joven de 15 años. Minutos más tarde, Sofía habría salido a encontrarse con un primo, pero nunca llegó a la cita acordada.

“Ella quedó de verse con un primo de nosotros en la estación de Marly, pero no llegó a la cita, entonces él me estuvo llamando, fue a la emisora, llegamos a casa y encontramos una carta de ella de despedida. Fue lo último que se supo”, señaló el periodista.

Marón también dijo que la investigación está siendo adelantada por el Gaula. “Aún no sabemos nada de Sofía. No sabemos que ha pasado con ella. Fuimos con el Gaula al colegio, pero los compañeros tampoco saben nada. Tengo buena relación con ella, nunca le he pegado, no daba señales de depresión, no sufría de bullying”, añadió.

AYUDA!!!! MI HIJA SOFIA KATALINA MORÓN ESTÁ DESAPARECIDA...

La última vez que la vieron fue en la mañana de hoy domingo 10 de julio en Chapinero (Bogotá) carrera 4 con calle 58. @PoliciaColombia @PoliciaBogota @FiscaliaCol @GaulaPolicia @EsperanzaRicoL @SandrahvInt pic.twitter.com/CfAmJwtlhi — Pepe Morón Reales (@PepeMoronReales) July 11, 2022

