Video: ¿Quién es el reconocido cirujano capturado por golpear a su novia?

El pasado martes 5 de julio ocurrió un grave hecho de agresión que quedó registrado en cámaras de seguridad de un exclusivo condominio en Cartagena. Ahí, los habitantes presenciaron una brutal golpiza de un cirujano reconocido a su novia.

Eran las 10 de la noche cuando el hombre empezó a propinar golpes a su pareja. Se trata de Gabriel Agamez, un reconocido médico cirujano de Santander que se hace pasar por cirujano plástico y realiza procedimientos estéticos sin tener títulos que lo acrediten para esta labor.

Según el video que ahora está en poder de las autoridades, el sujeto salió a una de las zonas comunes del condominio Brisas del Mar junto a quien era su pareja sentimental y ahí la ultraja, mientras ella solo cubría su rostro para protegerse. En la grabación aparece una tercera persona, que ante los gritos de ayuda intenta detener los golpes del cirujano a la mujer.

En la declaración que la víctima le dio a las autoridades, según El Tiempo, ella contó lo siguiente: “Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la policía”.

Esa misma noche se efectuó la captura de Agamez por la Policía de Cartagena y quedó a disposición de la Fiscalía. Poco tiempo después un juez le imputó el delito de violencia intrafamiliar y le impuso una restricción para salir del país.

pero este no es el único proceso que tiene en su contra. A este cirujano se le imputó en 2021 el delito de homicidio culposo por la muerte de una paciente, Luz Dary Silva Buitrago, a quien le practicó una cirugía estética. Además de eso, la Fiscalía comprobó que no aparece ante el Ministerio de Educación registro de alguna especialización como cirujano plástico a nombre de Agamez.

