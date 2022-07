Juan Pablo Barrientos renunció a Caracol Radio por ‘censura’ de Gustavo Gómez

El periodista Juan Pablo Barrientos renunció a Caracol Radio por la prohibición de Gustavo Gómez para sacar un audio que menciona a la emisora y otros tres medios de comunicación más. A través de una columna publicada en Vorágine, medio que Barrientos cofundó, contó lo que sucedió.

Barrientos, periodista ganador de un Simón Bolívar en 2018 y cofundador de Vorágine, estaba a cargo de una investigación en la emisora relacionada con el escándalo de corrupción del senador liberal Mario Castaño. En la sección ‘Cuentas claras’ de la emisora, el comunicador estaba revelando las pruebas de la Fiscalía en el caso. Sin embargo, llegó hasta la octava entrega.

“Entre las pruebas hay 3.535 llamadas interceptadas por la Fiscalía. Una de esas llamadas fue la que me llevó a tomar la decisión de renunciar a Caracol Radio”, contó. Y agregó que tuvo “una diferencia de opiniones con Gustavo Gómez porque, según él, si revelaba la lectura de la transcripción de una llamada en una audiencia judicial, le haría un daño irreparable al periodismo”.

En dicha llamada comprometen el nombre de cuatro medios de comunicación: Caracol Radio, RCN Radio, El Tiempo y Red+.

¿Qué dijo Gómez? “Palabras más, palabras menos, dijo que no veía conveniente publicar ese audio porque era algo que no tenía ningún soporte ni investigación previa”, indicó Barrientos.

Según Gustavo Gómez, que respondió en Twitter, explicó que “a su poder llegó un audio que Caracol Radio no emitió por considerar que necesitaba de plena confirmación, so pena de causar daños a terceros, sin tener un sustento probatorio del todo sólido, que es la esencia de esta cadena” y que “sucede en Caracol Radio desde siempre: nos llega información atractiva e interesante, pero no la podemos hacer pública sin plena confirmación”.

Pese a esto, aseguró que lamenta “muchísimo no tenerlo en el equipo del programa”.