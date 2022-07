Denunciaron al novio de esta actriz mexicana por presunto secuestro de un estilista

Mariano Martínez, novio de la actriz Livia Brito fue denunciado por el asesor de imagen Enrique Hernández, quien asegura que el sujeto lo citó a una reunión en su apartamento, pero lo que sucedió fue un secuestro y luego un intento de homicidio, ya que Martínez y un supuesto primo hablaron de matarlo.

La víctima salió corriendo del sitio en un descuido de sus dos captores y grabó el momento en que reporta lo sucedido ante elementos de la policía. Hernández, que aparece llorando, mostraba en un video marcas en sus muñecas, señal de que estuvo amarrado y acusó al novio de Livia Brito de ser el responsable.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según explicó Hernández, el asesor de imagen fue citado por el entrenador e influencer para una cita de trabajo. Hernández accedió ya que se trataba de una oportunidad de trabajo y además por ser una oportunidad para conocer a Livia Brito. Ambos acordaron reunirse días después en la casa del entrenador, el martes 14.

La reunión transcurrió de forma normal, pero varios días después el asesor de imagen fue nuevamente llamado por Martínez. El hombre le dijo que se le había perdido un bolso y quería revisar con él los videos de seguridad, ya que según le dijo, en las imágenes se veía que Hernández habría robado la bolsa, citó Infobae.

El asesor de imagen accedió a regresar al apartamento para mirar los supuestos videos y dar la cara ante una acusación de robo. Una vez en el sitio, Hernández notó que el novio de Livia Brito estaba acompañado por un supuesto primo. Los tres hombres entraron al departamento y una vez allí lo sometieron, lo amarraron y amordazaron.

El testimonio

“Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ (…) Él (Martínez) se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda”, reveló Hernández.

Los dos hombres le desabrocharon el pantalón y comentaron entre ellos que el plan era matarlo. La víctima al escuchar las intenciones de sus secuestradores empieza a maquinar la manera de escapar para pedir auxilio. Aunque Hernández estaba maniatado, los sujetos no lo golpearon ni lo abusaron, tampoco provocaron otras lesiones físicas.

Luego de varios minutos, el novio de Brito se disculpó con el asesor de imagen, intentó calmarlo y le soltó las ataduras. En ese mismo tono, Martínez le pidió que se sujetara de nuevo el pantalón y lo invitó para que los acompañara a cenar.

En su desesperación y suponiendo que la idea era sacarlo de allí sin causar sospechas para atacarlo en otro lugar, decidió salir corriendo. Para no dejar el asunto allí, el joven denunció a Martínez ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por presunto secuestro.

“Aquí tengo mi denuncia y estoy haciendo esto porque mi vida está en riesgo, lo dije desde el día uno en mi denuncia cuando logré escapar”.

El joven compartió en sus redes sociales videos que mostrarían la forma en que él salió corriendo. Luego se aprecia a Martínez intentando perseguirlo, pero luego se detiene. Hasta el momento, Livia Brito solo ha dicho que el estilista usa su imagen para ganar fama, pero no comentó nada sobre las denuncias de tipo penal que podría llevar a su novio a la cárcel.

