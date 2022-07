Tiziano: niño que se volvió viral por explicar que cada vez siente más hambre

Tiziano es el niño que se ha vuelto viral en redes sociales por sus reflexiones “existenciales”, según las describe su propia madrina, que se ha vuelto su manager en su perfil.

A sus escasos 5 años ya se ha vuelto toda una estrella por expresar cosas que siente en medio de su proceso de crecimiento. Esta vez, su problema se relaciona con la comida y que no sabe cómo parar el hambre que siente, lo que ha provocado miles de comentarios en TikTok.

Su madrina se ha encargado de compartir sus elocuencias en las redes sociales y el último hecho lo explicó contando que Tiziano pidió a su abuela que le diera una milanesa. Su madrina, Melissa, lo grabó mientras le decía que no podía creer que tenía hambre, pues ya había comido mucho en un cumpleaños del que acababa de salir.

“No sé cómo parar el hambre, yo he nacido así. Yo cada vez crezco con más hambre”, son las palabras que dice en el video Tiziano tratando de explicar por qué quería más comida. El niño siguió también explicando que no sabía cómo parar de comer.

“Cuando era bebé no sabía por qué tenía ‘poquita hambre‘ y cuando crecía tenía cada vez más y más hambre. Cada vez tengo más hambre”, prosiguió el niño, causando risas a su madrina. Además, ella también le preguntó qué tenía ganas de comer, a lo que él respondió que quería algo dulce.

“Salvador, su hermano más chico, me dijo que en el cumpleaños había comido un montón. Por eso, no pensé que querría comer más. Pero me sorprendió con sus respuestas. Así que accedí”, explicó su madrina en las redes sociales.

Los videos de la mujer se llenaron de comentarios en TikTok y millones de vistas, pues muchos admiten sentirse identificados con los argumentos del inocente niño. Estas imágenes, compartidas por Todo Noticias han alcanzado ya las 6 millones de vistas.