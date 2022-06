Petro asistiría a la entrega del informe de la Comisión de la verdad; Duque no iría

Este martes 28 de junio se publicará el informe final de la Comisión de la Verdad que buscara esclarecer los sucesos del conflicto armado en Colombia y para el acto fueron invitados el presidente saliente, Iván Duque; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el mandatario electo, Gustavo Petro, y la próxima vicepresidenta Francia Márquez.

Según reveló La Silla Vacía, ni el presidente Duque ni la vicepresidenta Marta Lucía asistirán al evento, mientras que sus sucesores respectivos sí estarán presentes.

Cabe recordar que el gobierno de Duque y el partido Centro Democrático ha sido crítico del Sistema Integral de Paz, al cual han llamado ilegítimo porque aseguran que los resultados del plebiscito no fueron respetados y trataron en varias oportunidades de modificar los acuerdos de La Habana y la JEP.

Durante la presentación del informe de la Comisión de la Verdad el presidente electo, Gustavo Petro, recibirá recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento, pero que les servirán para una de sus propuestas que consiste en la implementación de los acuerdos de paz.

A pesar de los más de 50 años de conflicto armado interno, Colombia no está condenada a la guerra. La Comisión de la Verdad nació para darle cumplimiento al punto referente a las víctimas en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y su Informe Final persigue el objetivo de generar una conversación nacional para que como sociedad se pueda entender por qué ocurrió el conflicto armado, qué debe pasar para que estas dinámicas de violencia no se repitan, así como contribuir a resarcir el derecho a la verdad de las víctimas. Hay que tener en cuenta que la Comisión de la Verdad no es un mecanismo judicial, a diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es decir, no juzga, ni condena a nadie.