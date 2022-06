“‘Colombia me llora’ es una forma de decirles a todos, que aquí estamos desde la diversidad y la resistencia”: ‘La poderosa’

Esmith Rivera, mejor conocido como ‘La poderosa’, cantadora de bullerengue, de San Juan de Urabá habló en entrevista con PUBLIMETRO del lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Colombia me llora’, una canción que surgió de la propuesta que la ONG Caribe Afirmativo le hizo a este artista, cantante y compositor, con el fin de recoger testimonios sobre las violencias y las violaciones que vivieron las personas LGBTI en el marco del conflicto armado colombiano. De acuerdo a Caribe Afirmativo hay registradas 4.190 personas LGBT víctimas del conflicto armado y sin embargo, aún existe un alto subregistro de estas cifras. Los hechos víctimizantes que más registran son las 3.879 personas víctimas de desplazamiento forzado, 1.326 sufrieron amenazas y 521 padecieron violencia sexual. ‘La poderosa’ señala que esta canción ha sido como una terapia para él, que lo ayudó a sanar la violencia sexual que sufrió por parte de paramilitares y guerrilleros cuando apenas tenía 16 años, época en la que ser un hombre gay en territorios de conflicto era considerado un estigma social. Actualmente ‘La poderosa’ participa en una película sobre su vida, trabaja con niños y jóvenes en procesos artísticos en su municipio y lidera su grupo de bullerengue ‘Eco de Tambó’ con el cual se presentará este 3 de julio en la marcha del orgullo LGBTI en Barranquilla.

¿Cómo comenzaste tu carrera en el bullerengue?

Comencé en el mundo del bullerengue en San Juan de Urabá, que es un pueblo costero, reconocido por su arte y su cultura. Comencé como bailarín y dentro de mi proceso hace 20 años. En esa época ocurrió un suceso, el cantador del grupo no pudo asistir a un evento y por allí tarareaba canciones de cumbia, vallenato y rancheras. Fue así que en 2009 comienzo mi proceso como cantadora en el Festival Nacional de Bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba. Salí de la escuela directamente a la tarima de este evento nacional y no era porque estaba practicando sino porque no había más nadie que lo hiciera. No sabía que tenía ese talento de componer y cantar.

¿Considera que las influencias recibidas en su niñez lo influenciaron para dedicarse a la música?

En San Juan de Urabá existe un grupo de bullerengue muy reconocido que debe tener como unos 45 años y aquí no había muchos grupos musicales de la región. De niño la única música que había era la de bullerengue para los matrimonios, bautizos, entierros. Para todos los grandes eventos, se interpretaba el bullerengue. La primera canción que se metió a mí fue la canción de ‘El Lobo’ (canta) “esta es la canción del lobo, del lobo”… y desde niño la cantaba en solitario. Me decía que quería ser cantante y por eso recuerdo mucho esa canción. En San Juan de Urabá se hacían unos bailes donde la gente tocaba, bailaba libremente y de allí vino a mí ese amor por el arte y la cultura porque mi municipio es una cuna para las artes.

¿Cómo describe un show de ‘La poderosa’?

‘La poderosa’ con su show musical sigue siendo muy llena de energía, siempre muy humilde, con un carisma arrollador y sobre todo con una disciplina y respeto por el arte, por la cultura. Desde la diversidad quise explorar la tradición y he logrado hacer alianzas con la tradición del bullerengue, que era muy machista y desde la resistencia, el arte, la cultura y la diversidad. La música para mí se convirtió en un aliciente, en un sistema curativo, porque fui desplazado por la violencia y fui víctima de violación y de secuestro cuando no se podía vivir en San Juan de Urabá. Es precisamente la música la me permite a mí la aceptación dentro de esos grupos al margen de la ley, que todavía nos frecuentan continuamente y aún nos siguen amenazando. Hoy en día ‘La poderosa’ es un referente, es un líder que fue perseguido, que le tocó salir de su tierra para salvar su vida, pero que hoy en día sigue liderando con más fuerza, con más ganas, luchando con su comunidad, por el futuro de los niños y los jóvenes, con mi agrupación Eco de tambó le damos la bienvenida a todos.

Recopiló testimonios de víctimas de violencia, que sumó con su propia experiencia también, como víctima del conflicto armado en su región para escribir el tema ‘Colombia me llora’ ¿Qué recuerda de esa difícil época?

(Largo silencio y un suspiro) cuando tenía 16 años sufro de violencia sexual causada por los grupos paramilitares de ese entonces (emite un gemido leve) y cuando me voy huyendo desplazado desde San Juan Urabá, me voy a la zona de Guamocó, Bolívar, donde tuve un segundo desplazamiento por parte de las Farc y los ‘Elenos’. Tenía como imán para los violentos y fui violado por cuatro de ellos. Me tocó salir casi que corriendo de allí, porque ser gay en estos tiempos era un delito gravísimo en estas zonas peligrosas y allí comienza todo este proceso de dolor, de miedo y de inseguridades. Cuando llego a hacer danza experimental comienzo a liberarme y a moverme con un poco más de tranquilidad. Ya en 2008 después de estar quince años practicando la danza comienzo a hacer música y es la música la que sana mi alma, la que quita esos miedos, que cura esas dolencias espirituales, la que me hace olvidar esas violencias y comienza todo este proceso de transformación de ‘La poderosa’.

¿De qué forma compuso el tema ‘Colombia me llora’?

‘Colombia me llora’ es una recopilación de muchos testimonios de mis amigos (suspiro) para mí es muy duro cantar esta canción. Antes no era capaz de cantarla, porque tomé testimonios de quienes me comentaron sus casos y también estaba el mío. Cada frase que escuchas en la canción, no fue una historia que ‘La poderosa’ se inventó, fueron testimonios vivos y hay testimonios que no me permitieron grabarlos, porque ponía en peligro a mis compañeras y compañeros que tuvieron la confianza de permitirme hacer este trabajo. ‘Colombia me llora’ es una forma de decirle al gobierno y todos, que aquí estamos desde la diversidad, pero también desde la resistencia. Cuando interpreto ‘Colombia me llora’ yo grito y grito desde las lesbianas, hombres y trans que fueron perseguidos, asesinados y masacrados, se los digo en un formato donde de alguna manera, me permite estar de este lado del escenario para manifestar que aún seguimos perseguidos. Es con esta canción que quise llevar este mensaje, para que todo el mundo supiera que ya no más repetición, que ya estábamos cansados de violaciones, de muertes, de desaparecidos que es un dolor tan grande, que es necesario que lo podamos liberar a través de la música, el canto, el arte y la cultura que eso es lo que estoy haciendo en este momento.

¿Cuál es su opinión sobre el proceso de paz en el país y si realmente ha sanado las heridas de las víctimas?

Con el proceso de paz estamos en pañales todavía, porque no ha pasado. Se puede decir que se ha dado un paso y es desde el refugio que hemos tenido desde el arte y desde la cultura. Para mí se dio un paso, porque cuando hay negociaciones, cuando se puede dialogar con los actores principales del conflicto ese es un paso, porque anteriormente no podías hablar con nadie. Tenías que callar. Hoy en día, el pueblo está despertando y podemos decir: “Hey basta, hey esta es mi familia, esta es mi integridad, esta es mi vida y tengo derecho a vivir con dignidad”. Te respondo la pregunta y creo que sí hay un acercamiento a la paz, hay un paso y siento que hemos avanzado.

¿Qué opina del nuevo gobierno que ha sido elegido para el próximo periodo presidencial?

Me identifico con las propuestas de estos líderes. La gente no entiende mucho sus propuestas y cada cual tiene su concepto. Yo fui víctima de paramilitares y de guerrilla y para nadie es un secreto que la derecha y el comunismo han gobernado este país, pero más han gobernado las élites y si este gobierno logra dirigir este país hacia el cuidado de la madre tierra, la salud y la educación, que es lo que más me llamó a atención de sus propuestas, porque mis niños se están perdiendo en la droga, siendo que Colombia va a dar un paso para mejorar.

¿Qué le hace falta a Colombia para avanzar en temas de diversidad?

No nos hemos dado cuenta que la palabra diversidad la estamos volviendo excluyente y la diversidad no debe ser excluyente. Desde mi punto de vista si eres trans, si eres gay, si eres hetero todos somos iguales y debemos tener ese distintivo, porque nosotros mismos nos estamos señalando. Todos somos diversidad, pero estamos las lesbianas por un lado, los trans por otro lado, los gays por otro lado, los bisexuales en fin y siento que nos estamos dividiendo nosotros mismos. Somos seres humanos y pare de contar. Ya basta de divisiones, porque eso nos está matando y debemos unirnos como comunidad.