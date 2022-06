Arrestan a un hombre por llevar un arma y 48 balas al parque Disney en Florida

Cualquier salida a uno de los tantos parques de Disney suele ser un sueño para muchos, un momento para divertirse como nunca y pasarla bien con tus seres queridos, precisamente por eso la empresa del ratón tiene totalmente prohibido el porte de armas en sus parques y sus propiedades, pero esto no detuvo a Aaron Lopez.

Recientemente se vivió una situación muy tensa en Disney Sprigs, un complejo de tiendas y restaurante sumamente popular en Orlando, el cual forma parte de la extensión de Disneyland, cuando un hombre entró armado al lugar, por suerte las autoridades pudieron intervenir a tiempo y la persona fue detenida al instante, manteniendo la paz en el sitio.

Un hombre intentó entrar a parque de Disney en Florida llevando arma y las autoridades lo detuvieron de inmediato

La persona fue identificada como Aaron Lopez, quien intentaba entrar al complejo llevando una pistola Glock, dos cargadores y 48 rondas de municiones, la información fue confirmada por la oficina del sheriff del condado de Orange, además de esto, el arma no estaba registrada, lo cual es un delito.

Un guardia de seguridad de Disney habló con los medios y afirmó que “Le dije que iba a buscar en su bolso y me dijo que tenía una navaja. Le dije que me mostrara el cuchillo y que tendría que buscar en su bolso de todas formas. Luego procede a decir: “Oh, hay algo más aquí además de un cuchillo que quiero volver a poner en mi auto”. Luego se dio la vuelta y se alejó”

Por suerte, el arma fue detectada por uno de los sistemas de seguridad de alta tecnología que están por todo el parque y la situación pudo ser manejada de manera efectiva y veloz.

Aaron Lopez habla sobre su detención

Con respecto a lo sucedido, Lopez declaró que nunca ha tenido problemas con la policía y usa el arma por protección “No importa dónde estoy. Llevo un arma conmigo en todo momento. Puedo estar en un restaurante, puedo estar en Disney. No me importa. Llevo un arma en todo momento. Período. No confío en la policía”.

Este tipo de situaciones resultan ser comunes en los parques de Disney, pues muchas veces las personas olvidan que las llevan en sus bolsos y acaban siendo expulsados de las propiedades y atracciones.