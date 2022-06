En cuatro localidades de Bogotá funcionará la primera unidad móvil para atención en salud mental

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur anunció la entrega de la primera unidad móvil de atención primaria en salud mental que funcionará para los habitantes de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz.

Se trata de un vehículo tipo furgón que en su interior cuenta con dos consultorios, un baño con su propio sistema de agua y adicionalmente una carpa externa. El equipo profesional estará conformado por enfermeros, trabajadores sociales, gestores comunitarios, psicólogos, odontólogos y médicos generales.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, y el gerente de la Subred Sur, Luis Fernando Pineda, señalaron que esta nueva unidad móvil, es la primera de cuatro que en próximas fechas también estarán rodando por Bogotá.

“El tema de salud mental en Bogotá es una tarea que teníamos pendientes desde antes de la pandemia y que luego se agravó. Tenemos problemas desde hace décadas: hablamos de consumo de sustancias psicoactivas pero también de patologías mentales como la ansiedad, depresión, esquizofrenia, epilepsia”, precisó Gómez.

De igual manera, el secretario de salud explicó que debido a que en ciertos territorios de Bogotá a las personas les es difícil acceder a los servicios de salud, “tener un centro móvil ambulatorio que preste estos servicios será un gran paso alrededor del tema de salud mental para construir equidad y construir la salud desde el territorio. Además de romper las brechas de acceso a la salud y atender a las familias donde viven, sin distinción”.

Inicialmente, la entidad indicó que los horarios de atención serán desde las 7:00am hasta las 5:00pm. Sin embargo, aquellas personas que estén interesadas podrán consultar, ante un eventual cambio, en la página web de la Secretaría de Salud y sus redes sociales.

Por su parte, Dora Gamba, lideresa de Ciudad Bolívar, dijo que esta unidad será de un importante beneficio para muchas familias, puesto que se podrá trasladar por las zonas rurales de Bogotá, en especial esa localidad y en Usme.

El funcionamiento de esta unidad móvil consistirá en una atención primaria frente a la intervención y el diagnóstico del paciente. Así, de acuerdo a los resultados, se le remitirá a atención psiquiátrica o psicoterapéutica a su EPS respectiva y le harán seguimiento para así, dicen, garantizarle una atención completa.

Líneas de apoyo psicológico

Calma para atención al género masculino: 018000-423614

018000-423614 Porque quiero estar bien: 333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/

333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/ El poder de ser escuchado: 106

106 Línea psicoactiva “Activa tu mente, transforma tu vida”: 018000-112439

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas? ¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Desde PUBLIMETRO le compartimos varias herramientas que pueden ayudarle para afrontar ese momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. Sin embargo, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consultarlo con su médico o con un/a psicólogo/a, para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano/a.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona: