¿Listo para votar? Se abrieron las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial

Este domingo, a partir de las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, 39′002.239 colombianos (según datos de la Registraduría) podrán acudir a las urnas para elegir presidente durante los próximos cuatro años.

Los votantes elegirán entre los candidatos por el partido Pacto Histórico, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez; o por el aspirante de La Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández y su fórmula, Marelen Castillo.

Los sufragantes que asistan a la jornada masiva podrán depositar su voto en las mismas 102.152 mesas, distribuidas en 12.513 puestos de votación, que fueron dispuestas para las votaciones del pasado 29 de mayo en la primera vuelta de elecciones. Sin embargo, quienes no votaron en primera vuelta pueden consultar su puesto de votación a través de los canales de la Registraduría Nacional.

Cabe recordar que el documento de identidad es indispensable para que usted pueda ser identificado por los jurados de votación en su mesa. Por ende no puede olvidarlo pues es de carácter obligatorio presentarlo.

¿Qué pasa si voto en blanco?

En esta segunda vuelta, la Registraduría ha indicado que el voto en blanco aparecerá en la tarjeta electoral, tal como lo determina la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Sin embargo, será de carácter simbólico, más no tendrá un efecto jurídico. “El voto en blanco es un voto válido, pero si gana en la segunda vuelta, este no tendrá el efecto de repetir las elecciones. Ganará quien obtenga la mayoría de los votos”, señaló Nicolás Farfán, registrador delegado en lo Electoral de esta entidad.

Recuerde que para que no le anulen el voto deberá marcar una sola casilla, no salirse de la delimitación de la misma y preferiblemente marcar una equis, pues otro tipo de marcas como corazones, palabras, etc. pueden confundir a los jurados de votación.

Sí podrá ingresar con su mascota para votar

Durante este jornada electoral no está permitido usar cámaras o celulares al momento de sufragar, como lo determina el Decreto 318 del 5 de marzo de 2022.

Esta medida tiene excepciones como lo es para periodistas acreditados o medios de comunicación, que tengan su carné o credencial de prensa a la vista.

Cabe mencionar que bajo la Ley 163 del 94 solo las personas con discapacidades, que no puedan valerse por sí mismas o mayores de 80 años, pueden entrar con un acompañante al puesto de votación.

Finalmente, hasta el momento no hay ninguna norma o prohibición expresa por parte de las autoridades electorales que impidan el ingreso de las mascotas a los puestos de votación.