‘Nany’ Pardo, exasesora de Petro, rompió el silencio y habló de los videos

María Antonia Pardo, o ‘Nany’ como se le conoce, no apareció en los videos publicados por Semana, pero sí es mencionada en uno de ellos por Verónica Alcocer, la esposa del candidato Gustavo Petro. En la grabación la cuestionan por su trabajo y hablan de su salida de la campaña.

Además, mencionan a los Daes de Barranquilla, quienes supuestamente estarían financiando al Pacto Histórico, aunque en realidad esta familia (específicamente Christian Daes, de Tecnoglass) aseguró que le brindaba ayuda económica a Pardo, más no apoyaba a la campaña de Petro ni de ningún otro candidato.

Días después de esta polémica, la exasesora de Petro salió a contar su versión. En redes sociales dijo:

Aclaremos: Debido a la grabación y filtración ILEGAL de conversaciones privadas, mi nombre ha quedado en entredicho y he recibido toda clase de acusaciones, señalamientos y difamaciones. Había decidido guardar silencio, pero el silencio es ya insostenible a estas alturas.

La persona que a mí me invitó a trabajar para Gustavo Petro fue su esposa, Verónica Alcocer. NO LLEGUÉ IMPUESTA. La invitación la recibí vía telefónica, llamada que se hizo desde Europa en el mes de abril del año 2021. Me dijo que le gustaba lo que yo escribía y mis análisis.

Le contesté que lo iba a pensar, pues estaba extrañada teniendo en cuenta que no soy petrista ni de izquierda (sin embargo yo ya había anunciado mi intención de votar desde la 1era vuelta por Petro). Luego me llamó el señor Eduardo Ávila, también desde Europa, para convencerme.

A Ávila, jefe de precampaña, le respondí que prefería hablar con Petro personalmente. Esa reunión se dio en su casa en Chía cuando él regresó al país. Dicha charla me generó mucha confianza y tranquilidad, así que acepté convertirme en su directora de comunicaciones.

¿Había equipo para dirigir? No, no lo había. Lo único que tenía Petro en ese momento era un jefe de prensa en Bogotá y un realizador audiovisual que llevaba más de un año en Sincelejo (ambos de la UTL). No había más. De resto había dos asesores extranjeros fuera de Colombia.

Más adelante aclaró lo siguiente:

¿Cuándo me fui de la campaña? Nunca. Simplemente en diciembre de 2021, y ante la llegada de Benedetti (con quien no me entendí en el campo laboral) le conté a Petro en su oficina que me iba. Y me fui. ¿Para dónde? A la gerencia en el Atlántico. Y hasta allí me financió Daes.

Este es el hilo de su explicación: