¿Qué hacer ante incremento de casos Covid? MinSalud responde

El director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont Galavis presentó balance del avance del Plan Nacional de Vacunación, pues ante la tendencia de un quinto pico, se hace de vital importancia la vacunación contra el covid-19.

El funcionario comentó que “estaríamos en el inicio de un quinto pico del covid-19, que se podría consolidar en las próximas semanas”. Además, completó que las personas que están ingresando a los servicios UCI actualmente, son las que no se han vacunado, no han completado los esquemas o no han acudido por las dosis de refuerzo. Por esto, para combatir este aumento de caso es primordial seguir promoviendo la vacunación, pues es lo que evita en mayor medida que se llegue a cuadros graves de la enfermedad.

Desde la cartera de salud se expuso que ya son 42.512.130 personas que han recibido su primera o única dosis, lo que representa el 83.3 % de la población. De estas, 36.135.227 completaron sus esquemas iniciales, alcanzando de esta manera el 70.8 %.

En lo que corresponde a primeras dosis de refuerzo, la cual se aplica a mayores de 12 años, la cifra alcanzó los 12.852.194 personas (36 %). Mientras tanto en segundos refuerzos, ya son 682.780 personas mayores de 50 años que han acudido por su dosis. “Hacemos el llamado a que se apliquen la también llamada cuarta dosis, máxime ahora que se evidencia un incremento de casos positivos de covid-19″, señaló Bermont.

De igual forma, el funcionario hizo un llamado a los padres y madres a vacunar a los niños, pues para esta población las primeras dosis van en 4.661.951 niños (65.4 %) y con segundas dosis son 3.185.615 niños (44.7 %). “En lo que va del año ya tenemos cinco fallecimientos de menores de edad, hechos que hubieran sido evitables de haberlos vacunado”, señaló.

Cobertura territorial de vacunación en Colombia

En lo que corresponde a las coberturas de esquemas completos de más del 70 % y refuerzos por encima del 40 %, Bermont dejó conocer que ya son 515 municipios que alcanzaron este indicador, por lo que faltan 450 municipios en alcanzar la meta.

Entre las entidades que ya están por encima del 70 % de cobertura con 40 % de refuerzos, se ubican San Andrés y Providencia, Bogotá, Quindío, Barranquilla, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Amazonas y Risaralda. Las demás entidades territoriales aún tienen la tarea de alcanzar dicho indicador para poder retirarse el tapabocas en espacios cerrados.

Mientras tanto, entre las ciudades capitales que han alcanzado tal meta, figuran Tunja, Armenia, Leticia, Pereira, Ibagué, Manizales, Bogotá D.C., San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Puerto Carreño, Popayán y Yopal. Por esto, el funcionario hizo un llamado a avanzar para las autoridades territoriales, específicamente en los municipios donde la vacunación se quedó estancada.

¿Cómo adquirir cuarta dosis con criterio médico?

Tras el anuncio del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez de la habilitación de la cuarta dosis para la población de 12 a 49 años con criterio médico, el director de Promoción y Prevención completó indicando que ésta es para aquellas personas que están en nivel de riesgo por presencia de comorbilidades, problemas autoinmunes o trasplante de órganos.

En tal sentido, estas personas deberán acercarse a las IPS para solicitar el concepto médico de aplicarse la segunda dosis de refuerzo. Para tal efecto, el Ministerio expidió un formato de consentimiento informado, en donde el paciente, en el punto de vacunación, expone que ya consultó con su médico tratante la necesidad de la segunda dosis de refuerzo.

“Ahí en el consentimiento debe quedar clara la voluntad de la persona y la garantía de que ya consultó con su médico, y efectivamente toma la decisión de un segundo refuerzo”, explicó Bermont.

Y añadió que “la recomendación para la segunda dosis de refuerzo es con vacuna de ARN mensajero (Pfizer en dosis completa o Moderna en la mitad de la dosis)”, añadiendo que el intervalo sigue siendo de cuatro meses entre el primer refuerzo y el segundo