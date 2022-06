Elon Musk es demandado por usar Dogecoin para una estafa piramidal: piden 258 mil millones de dólares

Elon Musk es demandado por utilizar a Tesla y SpaceX para estafar con la criptomoneda Dogecoin: piden 258 mil millones de dólares en resarcimiento.

El documento legal fue introducido por los abogados de Keith Johnson, un ciudadano estadounidense, en el Bajo Manhattan. Acusan al magnate y a sus compañías de estar “involucrados en un esquema de pirámide criptográfica a través de la criptomoneda Dogecoin”.

Johnson reclama 86 mil millones de dólares en daños, más daños triplicados por el valor de 172 mil millones por pérdidas sufridas en el comercio con Dogecoin desde 2019. También exige que Musk y sus empresas dejen de promover la criptomoneda.

Para el momento de la redacción de esta nota, el precio de Dogecoin se encontraba en 0.05693 dólares, con un alza del 0.03% respecto a las últimas 24 horas. El máximo valor histórico de la criptomoneda estuvo en 0.074 dólares, en mayo de 2021.

De acuerdo con el expediente judicial, citado por el NY Post, “Dogecoin no es una moneda, acción o valor. No está respaldada por oro, otros metales preciosos ni nada en absoluto. No puedes comerlo, cultivarlo o usarlo”.

El valor de Dogecoin en los últimos días

Tampoco “paga intereses ni dividendos, ni tiene una utilidad única en comparación con otras criptomonedas. No está protegida por un gobierno o una entidad privada”.

“Es simplemente un fraude mediante el cual se engaña a los ‘grandes tontos’ para que compren la moneda a un precio más alto”.

Elon Musk, el gran impulsor de la criptomoneda Dogecoin

Musk es un ferviente impulsor de la criptomoneda Dogecoin, llegando a recibirla en su compañía Tesla a principios de 2022, mientras que se esperaba que SpaceX hiciera lo mismo en un futuro próximo.

Según el demandante, “los acusados sabían desde 2019 que Dogecoin no tenía ningún valor, y aún promovía a Dogecoin para obtener ganancias de su comercio”.

En marzo, el hombre más rico del mundo dijo que no vendería sus activos digitales a pesar de la inestabilidad económica mundial. Un año antes se había autodenominado “el Dogefather”, con lo que aumentó el precio de la criptomoneda un 13% en 15 minutos. Esto ocurrió en abril de 2021, como recuerda The Sun.

Dogecoin (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

“Musk usó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal Dogecoin , obteniendo ganancias, exposición y diversión”.

Ya en 2021, Tesla compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin, aceptándolo por un tiempo como forma de pago por los autos eléctricos, hasta que frenó la medida, con el argumento de la contaminación causada por la minería digital.

La denuncia de Johnson suma comentarios de Warren Buffett y Bill Gates contra las criptomonedas en general y Dogecoin en particular.