Detienen a profesor de inglés por presunto abuso; besó a niña de 6 años en la boca

La policía de Beberibe, ciudad ubicada en el estado de Ceará, en Brasil, detuvo a un profesor de inglés el pasado miércoles (15) a quien se acusa de haber abusado de sus estudiantes. Una de las denuncias fue hecha por una madre que dice que el exempleado de un colegio privado besó a su hija en la boca.

En entrevista, la madre de la niña señaló que todo sucedió el año 2018, pero en aquella época no quiso poner la denuncia para no exponer a su hija. Sin embargo, al enterarse de los nuevos relatos que salieron a la luz, ella buscó a la policía.

Con respecto a la situación que vivió su hija, la mujer explicó que un día su padre le fue a recoger en la escuela y la encontró llorando en un recinto y aunque en un principio resistió en contarle lo que había sucedido, la niña terminó contándole los detalles: “Ella dijo que él la había besado en la boca”, afirmó.

La detención del profesor

La detención del maestro sucedió después de las nuevas denuncias que los apoderados hicieron en su contra, donde muchos dijeron que el hombre había tocado a sus hijas.

“Hasta que volvió a pasar y una de las madres se enteró de mi historia, y vino a pedirme ayuda, entonces no me negué a ayudar. […] Hoy ella [la hija] está bien, ya tiene diez años. Hablamos con ella, dijo que lo detuvieron y ella le agradeció mucho, dijo que no aguantaba más verlo en la calle, porque cada vez que lo veía se ponía muy nerviosa”, señaló la madre.

“No quiero ir a la escuela los viernes”

Otra madre también denunció los hechos en entrevista y explicó en su relato que su hija le había dicho que quería ir a la escuela todos los días, excepto los viernes.

En un principio la mujer pensó que podría tratarse de un posible caso de bullying, pero la estudiante le aclaró que el motivo es que le molestaba el comportamiento de su maestro de inglés.

“Cada vez que voy a mostrar la tarea en su buró, me pasa la mano por la pierna, con una mano sostiene el cuaderno, y con la otra me lo pasa por las piernas, entonces ella me mostró cómo lo hacía”, recordó la madre.

A su vez, la apoderada dijo que sacó a su hija del colegio y que parece estar bien, pero no le gusta recordar el tema. “‘Mamá, estoy bien, simplemente no quiero ir a esa escuela’”, concluyó

Con informaciones del portal Metro World News.