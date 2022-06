La campaña electoral casi llega a su fin

Pese a que falta un poco más de dos días para saber si es Rodolfo Hernández o Gustavo Petro el que ganará las elecciones, el panorama es incierto porque no hay un favorito entre los colombianos, pues después de la primera vuelta –y con la salida de Federico Gutiérrez de la contienda, que representaba los votos de la derecha- aumentó el número de indecisos, esos que no saben si votar por uno u otro, votar en blanco o simplemente no salir a votar.

Y la campaña de los candidatos en las últimas tres semanas tampoco ayudó. Por el contrario, aumentaron la polarización y los ataques entre campañas, haciendo que los ciudadanos se quejaran públicamente del desgaste que este proceso político dejó.

Petro, por un lado, quedó mal parado con la revelación de varios videos filtrados desde el interior del Pacto Histórico, que dejó ver la campaña agresiva que se planeó desde el inicio; y aunque no se le detectó delito alguno, sí fue en contra de lo que públicamente prometió: una campaña limpia.

Hernández, por su parte, optó por no aparecer en debates y refugiarse en su casa en Bucaramanga para seguir haciendo campaña en las redes sociales, sin la posibilidad de recibir críticas o confrontar ideas con el otro candidato.

Todo lo anterior ha hecho que esta disputa sea de las más reñidas de los últimos tiempos, que se desarrolló en un ambiente de alta tensión y que terminará dando a alguno de los dos como ganador, posiblemente, con una diferencia de votos mínima.

“En este siglo es lo más apretado que han estado los candidatos en una segunda vuelta, lo cual abre un panorama de mucha tensión en el ambiente”, dijo Andrés Segura, consultor en asuntos públicos, comunicación política y opinión pública, y socio de la firma Ennoia.

Con él coincidió el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez, quien aseguró que “la última disputa presidencial cerrada fue la de la Presidencia de 1998″, cuando el liberal Horacio Serpa se impuso en primera vuelta por un estrecho margen, pero en segunda vuelta perdió con el conservador Andrés Pastrana, quien gobernó de 1998 a 2002.

“Esta sí está bien difícil, porque como los resultados de la primera vuelta fueron un poco imprevistos, todo lo que es la opinión se descuadra. Antes se calculaban las alianzas y los que se pasaban de un lado para otro, pero ahora esas cuentas son muy difíciles de cuadrar”, agregó el exregistrador.

Al cierre de esta edición aún estaba por definirse si Hernández y Petro finalmente tendrían un cara a cara para acatar el fallo que les impuso un tribunal, hecho que podría dar luces a los indecisos para votar este domingo.

Por lo pronto, le presentamos a los dos candidatos que están debatiéndose la jefatura del Estado.

Rodolfo, el populista

Rodolfo Hernández EFE

Rodolfo Hernández, de 77 años, es ingeniero civil y exalcalde de Bucaramanga desde 2016 hasta su suspensión y posterior renuncia en 2019. Reconocido en Santander como “el ingeniero del pueblo”, afirma que nació como un político independiente y que seguirá en su ley, sin buscar coaliciones o alianzas políticas.

Y así lo hizo hasta el final, sin hacer negociaciones con nadie, pero aceptando todos los apoyos que le brindaron. De esta manera fue como logró presentarse como un candidato que luchará contra la corrupción y los políticos ladrones, marcando una distancia con Gustavo Petro, a quien ha criticado por promover el cambio, mientras hace pactos con maquinarias y corruptos.

Hernández, el ingeniero, planea así llegar al poder sin una estructura de partido detrás y esperando sumar todos los votos restantes que sacaron los demás candidatos en primera vuelta, jornada en la que él consiguió 5,9 millones de votos (28,15 %).

Propuestas

-Aumentar el gasto en educación pública para contar con jornada única, alimentación y transporte garantizados.

-Revisar los TLC y aumentar los subsidios agrícolas.

-Asignar subsidios a aerolíneas que cubran rutas apartadas e iniciar obras 5G.

- Para aumentar el recaudo propone acabar con la corrupción.

-Aumentar la infraestructura nacional, la cobertura e inversión en servicios públicos y la construcción de bienes públicos.

Petro, de la izquierda al centro

Gustavo Petro EFE

Los últimos años y sobre todo meses, hicieron que el candidato cambiara su discurso y se presentara más como un político progresista, muy cercano al centro, para no espantar a los votantes que no se sienten identificados con la izquierda. Sin embargo, su paso por el M-19 es un hecho que hasta hoy le sigue pasando factura.

Petro nació en el Caribe colombiano y fue criado en Zipaquirá, lo que lo convirtió en un hombre tímido, callado y ufano en lo personal, como se le describe, pero un gran orador y cómodo cuando sube al escenario en las plazas públicas que llenó durante la campaña.

“Una vida, muchas vidas”, la autobiografía que publicó pocos meses antes de la campaña, da cuenta de que siempre se ha sentido fuera de lugar, solitario, dejado de lado y también de cierta arrogancia con la que se ha sobrepuesto a muchas situaciones de su vida.

Luego de una extensa carrera política y de tres intentos de llegar a la Presidencia, Petro, que logró 8,5 millones de votos en primera vuelta (40,32 %), espera ser el primer presidente colombiano de izquierda, con muchas alianzas de centro.

Propuestas

-Garantizar el derecho a la alimentación, educación, bachillerato, educación superior universal y gratuita.

-Construcción de nuevas vías terciarias y mantenimiento a las existentes.

-Plan de salvamento del Icetex para liberar las deudas de todos los usuarios.

-Asistencia alimentaria mediante entrega directa de mercados o bonos

alimentarios.

- Pasar de un modelo extractivista a la democratización de energías limpias.