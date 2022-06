“No hay acción más violenta contra los jóvenes que la falta de trabajo y de oportunidades”: Rodolfo Hernández

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, habló con PUBLIMETRO de temas que son coyunturales en su plan de gobierno si llega a la presidencia del país este domingo. Compartió sobre su vida, sus propuestas para los jóvenes, el agro y de las relaciones internacionales que planea para Colombia en su virtual llegada a la Casa de Nariño.

De cara a las elecciones de este domingo ¿Qué mensaje les envía a los colombianos para que lo apoyen en las urnas?

Quiero decirles a todos que Rodolfo Hernández es un hijo de campesinos. De un pueblito a 20 kilómetros de Bucaramanga que se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar y del tabaco cuando había cultivos de tabaco. Que se educó en la primaria en una escuela pública cómo muchos colombianos íbamos a la escuela con alpargatas porque no había para los zapatos. Mi papá era un agricultor pobre. Mi mamá, dedicada a la administración de la casa. Terminé en la escuela pública de la Anexa en Piedecuesta y pasé al Colegio Santander, también público, en Bucaramanga para educarme en el bachillerato. No pagamos ni un peso con educación de altísima calidad con profesores dedicados realmente a la enseñanza y a la transmisión de conocimientos. Terminé en 1964 ósea hace 58 años (risas). Desde pequeño quise ser ingeniero civil porque me causaba curiosidad la razón por la cual los edificios no se caían y qué tenían por dentro y qué hacía que su estructura fuera estable, ante las cargas dinámicas y demás pero en la UIS La Universidad Industrial de Santander no había. En el 65 comencé a buscarla y solamente había ingeniería civil en la Universidad Nacional en Bogotá y me inscribí con dos mil alumnos más y solo recibieron a 98 y quedé de 97. De puro milagro pasé porque casi no paso. Con once semestres me gradué el 26 de junio de 1960 con 19 alumnos más. Yo estaba entre el 11 y el 13 en rendimiento académico. Nunca fui el mejor y fui del montón. Terminé y me vine a trabajar a Bucaramanga y tenía una abuela que no sabía leer ni escribir y ella me inculcó que para volverme rico tenía que trabajar con el pobre y era construir muy buenas casas y de alta calidad donde le ganara un poquito a cada cosa pero la sumatoria me favorecía. Me puse a construir viviendas para pobres y comenzaron a llamarme “El ingeniero del pueblo” en Piedecuesta. Yo les digo a los colombianos ¡No les voy a fallar! ¡No les voy a fallar¡

¿Cuáles son sus propuestas para los jóvenes del país si llega a ser elegido presidente?

El problema de los jóvenes de este país es que salen de la universidad, del colegio y no tienen trabajo y se forma una tortura. No hay acción más violenta contra los jóvenes que la falta de trabajo y de oportunidades para ellos. Eso es lo más humillante que hay. Es vergonzoso. Y se vuelven personas que no pueden salir ni a estudiar ni a trabajar y eso es lo más humillante que hay. No hay trabajo y no pueden estudiar porque no tienen cómo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Un plan de sustitución de importación que es un programa de mediano plazo y cómo exige tiempo vamos a empezar ya. Cómo es posible que Colombia con 140 billones de hectáreas de extensión del país, que tenemos todos los climas, con agua dulce, dos océanos no seamos capaces de producir lo que nos comemos, de proveernos. Es totalmente estúpido lo que estamos haciendo comprando en el exterior. Cuándo usted compra en el exterior, está generando trabajo en el exterior y no aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Están invitados todos los jóvenes a que nos ayuden porque vamos a hacer un plan para poder activar el campo. Los campesinos son los que nos dan la comida ¿Cómo así que hay plata para todos menos para los campesinos?, ¿Cómo así que las vías terciarias no sirven para nada? Nunca hay plata para las vías. Los jóvenes y el campo son el futuro. Nos vamos a concentrar primeramente en saneamiento básico, que todos los municipios por humildes que sean tengan agua potable, tengan alcantarillado y tengan planta de tratamiento de aguas negras, lodos y rayos ultravioleta. Imagínense botar todas las excretas humanas al río que se convierten en cloacas que van al mar. Estamos acabando con nuestra casa, que es La Tierra. Tenemos que ponernos juiciosos y priorizar esas tres cosas que se llaman saneamiento básico.

¿De qué forma apoyará la educación para aquellos jóvenes que no tienen acceso en el país?

Trabajaré por quitarles el manejo de las universidades a los políticos para entregárselo a los más reconocidos académicos, intelectuales y pensadores, de manera que tomen la reserva moral como principal ‘arma’ y proyecten la transformación de la humanidad, sin ocuparse de responsabilidades administrativas. A su vez, pienso que las instituciones contarán con gerentes que se hagan cargo de la administración mientras los académicos se encargan de los programas, investigaciones y desarrollos curriculares. Quiero incrementar los cupos de ingreso a las universidades públicas de manera que se transforme el sistema de admisión actual. Todos los estudiantes deben tener la posibilidad de cursar el primer semestre y continuar siempre que alcancen un nivel mínimo exigido, de tal forma, que esos primeros meses sean en la práctica el examen de ingreso a las instituciones del Estado.

En materia de cooperación internacional ¿Cómo serán sus relaciones con Venezuela?

Acá se ponen a pelear unos políticos y ponen al pueblo a pasar dificultades ¿Qué tienen que ver las relaciones de los políticos con el servicio diplomáticos y los consulados de tres millones de colombianos que están en Venezuela? Al ganar la presidencia de la República mi primer ‘decretico’ será abrir la frontera. Esto ha generado mucha miseria, limosneros y vendedores ambulantes y ¿cuál es parte de la causa de esa pobreza? Que cerraron la frontera. Esto genera bandas criminales que son violentas y quien muere en esa violencia: Los pobres. Vamos a abrir todas las relaciones internacionales en mi futuro gobierno.

Lea también: “Colombia está herida de muerte, se están robando todo y hay que quitarle la chequera a la ladronera”: Rodolfo Hernández