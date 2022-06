“Me dice que le dé todo o me va a matar”: Periodista relata aterrador atraco

Diariamente a través de redes sociales se denuncian decenas de casos relacionados con la inseguridad en Bogotá. Lo que lleva a que la ciudadanía cada vez esté más prevenida a la hora de transitar por las calles. Esta vez, la denuncia que se tomó las redes sociales tiene como protagonista a la presentadora de noticias Maritza Aristizabal, quien contó por trinos los minutos angustiantes que vivió a la hora del hurto.

Según explicó la presentadora, estaba en un recorrido en su carro a las 6:20 p.m. por la circunvalar hacia el norte, para “evitar el trancón. En medio del recorrido ve como aproximadamente cuatro sujetos los rodean para robarlos, “yo iba hablando por teléfono con una amiga. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trata de reversar y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro”, afirma Aristizabal.

Posteriormente, los sujetos rompen los vidrios y sacan armas mientras amenazan a quienes iban en el vehículo. “Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás.”

Aristizabal también contó que los sujetos la cogieron y fue tanto el nivel de intimidación que ella se dio por muerta. “Cerré los ojos y como despedida dije: Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala… Al final ellos se van, ¡SE VAN!, no lo podía creer, ademas en medio de la confusión yo había logrado sacar mi cédula, el registro civil de mi hija quedó en el piso y el conductor tenía sus papeles”

¿Qué dicen las autoridades?

Una vez ocurrieron los hechos, la presentadora cuenta que estuvo más o menos hasta las 2 am poniendo la denuncia. “Me muestran fotos de sospechosos, medio reconocí uno y me responden con frustración que todos son capturados de días anteriores y que ya están libres”.

Finalmente, sobre el particular, la presentadora contó que hacia el viernes la llamaron a decirme que recuperaron todo. “Impresionante. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata”.